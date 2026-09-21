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Sorin Grindeanu spune că lui Călin Georgescu i s-a încheiat cariera politică, dacă acuzațiile ce i se aduc se dovedesc a fi adevărate

Ruxandra Radulescu
Sorin Grindeanu spune că lui Călin Georgescu i s-a încheiat cariera politică, dacă acuzațiile ce i se aduc se dovedesc a fi adevărate
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Liderul Partidului Social Democrat a fost întrebat, în cadrul unui interviu la Antena 3, despre noul dosar în care este implicat fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, dar și despre trecutul controversatului lider suveranist.

Sorin Grindeanu a declarat că fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, trebuie să iasă din politică, dacă se va dovedi că acuzațiile care i se aduc sunt adevărate.

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Social-democratul a afirmat că este conștient de zvonurile care circulă în spațiul public, referitor la legăturile lui Călin Georgescu cu structurile politice de dinainte de ’89 sau postdecembriste. Potrivit liderului social-democrat, acuzațiile sunt foarte grave și par a fi „foarte bine documentate” de către justiția română.

„Am auzit acest scenariu în acești doi ani cum că CG este produsul unor structuri vechi care au legătură cu regimul din ’89 sau cu anii de după Revoluție. Pare că există un soi de rețea. Nu am dovezi. Eu cred că cine l-a acuzat în diverse dosare, trebuie să producă aceste dovezi și cred că le are.
Dacă se vor dovedi adevărate aceste lucruri care par foarte bine documentate aceste lucruri Călin Georgescu iese din politică”, a declarat Călin Georgescu.

Noile acuzații care i se aduc lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore și urmează să fie transferat în arestul central. Marți procurorii se vor prezenta cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.DIICOT a oferit luni noi detalii în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu.

DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale.

Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.Fostul candidat la prezidențiale mai este implicat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară, dar și într-un alt dosar referitor la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

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