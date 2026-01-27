Prima pagină » Economic » Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro

Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro

27 ian. 2026, 09:26, Economic
Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro

Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice sunt afectate de o măsură introdusă prin „Ordonanța trenuleț” prin care li se cere să depună garanții și să aibă active de aproximativ 1 milion de euro, în doar trei luni. Firmele spun că măsura le va obliga să închidă afacerea, iar mai mulți antreprenori din domeniu susțin că vor ataca în instanță ordonanța.

Firmele din România care se ocupă cu distribuția de benzină, motorină sau GPL contestă vehement măsura prin care li se cere să depună garanții de 2.5 mil. lei și să dețină active de 2.5 mil. lei, în doar trei luni. Conform măsurii, aceste garanții sunt obligatorii pentru obținerea și menținearea atestatului de comercializare angro și se aplică tuturor operatorilor din sector. Acum, antreprenorii din domeniu sunt revoltați și spun că vor ca problemele cu care se confruntă din cazua măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan la finalul anului trecut să fie cunoscute.

Ce spun antreprenorii despre prevedere

Un antreprenor din Sibiu, distribuitor de GPL, a vorbit pentru Economedia despre această situație și spune că din acest an firma sa a fost încadrată la distribuitor angro, deși acesta face vânzare en-detail către clienți finali, precum pensiuni, ferme avicole sau gospodării. Acesta susține că produsul pe care îl distribuie are deja plătite accizele de către furnizorii săi și spune că garanția de 2,5 mil. de lei este cât cifra sa anuală de afaceri.

„Prin introducerea unei garanții financiare de 5.000.000 lei, cu un termen de conformare de 3 luni, OUG nr. 89/2025 creează o imposibilitate obiectivă de conformare pentru operatorii independenți, conducând la retragerea atestatelor existente și la imposibilitatea onorării contractelor de furnizare. Aplicarea ordonanței în forma actuală riscă să determine ieșirea simultană de pe piață a unui număr semnificativ de furnizori mici și mijlocii, fără ca operatorii mari să poată prelua rapid portofoliile acestora.”

Un alt antreprenor spune că din cazua acestei măsuri va trimite o plângere prealabilă către Guvernul României, iar apoi va depune acțiuni în contencios administrativ, inclusiv cereri de suspendare a aplicării prevederilor contestate. Potrivit acestuia, măsura este necorelată cu fiscul real, neajustată economic, contrară principiului libertății economice și concurenței loiale și de nautră să afecteze grav activiteatea societăților funcționale. De asemenea, peste 2.000 de operatori dețin atestate fără depozitare și achiziționează produse exclusiv de la antrepozite fiscale, cu acczie deja plătite, arată datele pulbicate pe site-ul Autorității Vamale Române.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut mai mult decât avea nevoie. Ce se va întâmpla cu banii rămași
08:36
Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut mai mult decât avea nevoie. Ce se va întâmpla cu banii rămași
EXCLUSIV Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului
08:00
Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului
COMERȚ După Mercosur, UE încheie un acord istoric cu India. Ursula: „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă și mai prosperă”
23:19
După Mercosur, UE încheie un acord istoric cu India. Ursula: „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă și mai prosperă”
FINANCIAR Faceți cunoștință cu ANA de la ANAF. Fiscul și-a luat asistent virtual care să vă rezolve problemele. Ce funcții va avea
13:23
Faceți cunoștință cu ANA de la ANAF. Fiscul și-a luat asistent virtual care să vă rezolve problemele. Ce funcții va avea
EVENIMENT RECORD. Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
09:15, 26 Jan 2026
RECORD. Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
APĂRARE Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta
05:00, 26 Jan 2026
Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre abur și fum?
FLASH NEWS „Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
11:16
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
11:14
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
LEGE Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
11:11
Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
ULTIMA ORĂ Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
11:10
Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
CINEMA De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
11:06
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
SPORT Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
11:02
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45

Cele mai noi

Trimite acest link pe