Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro

Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice sunt afectate de o măsură introdusă prin „Ordonanța trenuleț” prin care li se cere să depună garanții și să aibă active de aproximativ 1 milion de euro, în doar trei luni. Firmele spun că măsura le va obliga să închidă afacerea, iar mai mulți antreprenori din domeniu susțin că vor ataca în instanță ordonanța.

Firmele din România care se ocupă cu distribuția de benzină, motorină sau GPL contestă vehement măsura prin care li se cere să depună garanții de 2.5 mil. lei și să dețină active de 2.5 mil. lei, în doar trei luni. Conform măsurii, aceste garanții sunt obligatorii pentru obținerea și menținearea atestatului de comercializare angro și se aplică tuturor operatorilor din sector. Acum, antreprenorii din domeniu sunt revoltați și spun că vor ca problemele cu care se confruntă din cazua măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan la finalul anului trecut să fie cunoscute.

Ce spun antreprenorii despre prevedere

Un antreprenor din Sibiu, distribuitor de GPL, a vorbit pentru Economedia despre această situație și spune că din acest an firma sa a fost încadrată la distribuitor angro, deși acesta face vânzare en-detail către clienți finali, precum pensiuni, ferme avicole sau gospodării. Acesta susține că produsul pe care îl distribuie are deja plătite accizele de către furnizorii săi și spune că garanția de 2,5 mil. de lei este cât cifra sa anuală de afaceri.

„Prin introducerea unei garanții financiare de 5.000.000 lei, cu un termen de conformare de 3 luni, OUG nr. 89/2025 creează o imposibilitate obiectivă de conformare pentru operatorii independenți, conducând la retragerea atestatelor existente și la imposibilitatea onorării contractelor de furnizare. Aplicarea ordonanței în forma actuală riscă să determine ieșirea simultană de pe piață a unui număr semnificativ de furnizori mici și mijlocii, fără ca operatorii mari să poată prelua rapid portofoliile acestora.”

Un alt antreprenor spune că din cazua acestei măsuri va trimite o plângere prealabilă către Guvernul României, iar apoi va depune acțiuni în contencios administrativ, inclusiv cereri de suspendare a aplicării prevederilor contestate. Potrivit acestuia, măsura este necorelată cu fiscul real, neajustată economic, contrară principiului libertății economice și concurenței loiale și de nautră să afecteze grav activiteatea societăților funcționale. De asemenea, peste 2.000 de operatori dețin atestate fără depozitare și achiziționează produse exclusiv de la antrepozite fiscale, cu acczie deja plătite, arată datele pulbicate pe site-ul Autorității Vamale Române.

