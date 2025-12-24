Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, după adoptarea Ordonanței Trenuleț: „Gestionăm bugetul în mod responsabil”

24 dec. 2025, 10:48, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre hotărârea Guvernului de a adopta cu o seară înainte „Ordonanța trenuleț”. Într-o postare pe Facebook, el a explicat că acest pachet de măsuri vine să mențină statul pe un curs stabil până când va fi aprobat bugetul pe 2026. Potrivit lui Bolojan, cifrele recente arată că statul „cheltuiește mai puțin decât anul trecut”, iar deficitul bugetar pe noiembrie s-a situat la 6,4%, față de 7,15% în aceeași perioadă a anului trecut. Premierul a subliniat că această evoluție indică că Guvernul gestionează cheltuielile în mod responsabil și se aliniază la obiectivul unui deficit de aproximativ 6–6,5% pentru 2026.

Unul dintre punctele cele mai comentate din mesajul său a fost legat de situația Ministerului Dezvoltării, despre care Bolojan spune că va intra în anul 2026 fără datorii și cu toate facturile plătite la zi.

Ce aduce „Ordonanța trenuleț”?

Premierul a prezentat o serie de direcții pe care se concentrează ordonanța:

  • Tăieri și control al cheltuielilor – inclusiv o reducere cu 10% a sumelor destinate partidelor și organizațiilor minorităților, amânarea unor cheltuieli sociale planificate și reguli mai stricte de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice.

  • Stimularea economiei – măsuri fiscale pentru 2026 și 2027, printre care reducerea impozitului pe cifra de afaceri și eliminarea „taxei pe stâlp”, dar și o cotă unică pentru microîntreprinderi.

  • Sprijin social și protecția vulnerabililor – menținerea unor scutiri de taxe pentru partea din salariul minim, continuarea tichetelor de energie pentru persoanele vulnerabile și programul „Masă sănătoasă” în școli.

  • Ajutor pentru autoritățile locale – împrumuturi de la Trezorerie și fonduri pentru termoficare, pentru a asigura funcționarea administrațiilor până la aprobarea bugetului pe 2026.

