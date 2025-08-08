Prima pagină » Economic » Microsoft a realizat o listă cu „meseriile viitorului”. Ce joburi vor dispărea din cauza revoluției A.I.

08 aug. 2025, 23:11, Economic
Apariția lui ChatGPT le-a adus oamenilor o nouă modalitate pentru găsirea informațiilor, planificări și îmbunătățirea comunicării. Pe de altă parte, tehnologia revoluționară vine cu un mare dezavantaj: ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă. 

Într-un raport realizat de Microsoft, s-a descoperit că munca la birou ar putea dispărea în viitor, deoarece inteligența artificială poate îndeplini o parte semnificativă din sarcinile angajaților din categoria „gulerele albe”.

Prin examinarea a 200.000 de conversații anonime dintre utilizatorii din SUA și chatbot-ul Bing Copilot, colectate între ianuarie și septembrie 2024, cercetătorii au constatat într-un raport:

„Am descoperit că cele mai frecvente activități de lucru pentru care oamenii solicită asistență din partea inteligenței artificiale implică colectarea de informații și scrierea acestora, în timp ce cele mai frecvente activități pe care le desfășoară inteligența artificială în sine sunt furnizarea de informații și asistență, scrierea, predarea și consilierea”.

Pe baza constatărilor, acestea sunt primele 10 locuri de muncă cel mai puțin sigure din punct de vedere al inteligenței artificiale:

  • Interpreții și traducătorii
  • Istoricii
  • Însoțitoarele de pasageri
  • Reprezentanții de vânzări de servicii
  • Scriitorii
  • Reprezentanții de servicii pentru clienți
  • Programatorii de instrumente CNC (controlere numerice computerizate)
  • Operatorii telefonici
  • Agenții de bilete și funcționari de călătorie
  • Prezentatorii de știri
  • DJ radio

Potrivit CNBC, raportul a menționat și ocupațiile care ar putea să reziste la inteligența artificială, cel puțin, până la apariția roboților la scară largă. În mare, sunt ocupațiile care implică muncă fizică.

  • Flebotomist
  • Asistent medical
  • Lucrător la îndepărtarea materialelor radioactive
  • Zugravi și tencuitori
  • Îmbălsămători
  • Operator de instalații și sisteme
  • Stomatologi
  • Montatori și reparatori de termopane
  • Mecanic naval
  • Reparatori de anvelope

„Asta nu înseamnă că un robot va veni să vă ia locul de muncă mâine. Dar pentru a rămânecompetitivi pe piața muncii în continuă schimbare de astăzi, ar trebui să învățați tot ce puteți despre instrumentele de inteligență artificială și cum le puteți utiliza în beneficiul angajatorului dvs., a spus Jensen Huang, cofondator și CEO al Nvidia.

„Fiecare loc de muncă va fi afectat. Este inevitabil”, a declarat Huang, în vârstă de 62 de ani, la Conferința Globală 2025 a Institutului Milken, pe 6 mai.

Compania sa de 4,2 trilioane de dolari proiectează plăci video, dar și cipurile de computer care alimentează instrumente de inteligență artificială populare.

„Nu îți vei pierde locul de muncă din cauza unei inteligențe artificiale, dar îți vei pierde locul de muncă din cauza cuiva care folosește inteligența artificială.”

