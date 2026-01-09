BlackRock Inc. este o companie multinațională de investiții înființată în 1988 și cel mai mare administrator de active din lume, cu 12,5 trilioane de dolari în active gestionate. Cu sediul la New York City, compania are 70 de birouri în 30 de țări și clienți în 100 de țări. Larry Douglas Fink este în prezent liderul companiei, care deține și funcția de președinte al Forumului Economic Mondial de când Klaus Schwab a demisionat anul trecut.

Aflat pe locul 210 în clasamentul Fortune 500 a celor mai mari corporații, BlackRock s-a poziționat ca lider în industria ESG (mediu, social, guvernanță). Însă, este o companie controversată și din cauza implicării în industria combustibililor fosili, industria militară, precum și în violarea drepturilor omului în China.

Compania cu cele mai multe acțiuni cumpărate din lume

Are acțiuni cumpărate la companii precum: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla, Walmart, Exxon, JP Morgan, Oracle, Bank of America, Chevron, Coca Cola, Intel, AT&T, Starbucks, McDonald’s. A pompat 18 miliarde de dolari în 810 de firme europene pe durata pandemiei de COVID-19, arată Private Equity Insights.

Financial Times a scris despre cum BlackRock a încheiat un acord de 11 miliarde de dolari cu Aramco, o companie de petrol și gaz natural de stat din Arabia Saudită. Bloomeberg informează că a investit și în Ucraina pe durata războiului până în 2025.

Finbold dezvăluie că BlackRock are fonduri de criptomonede (Bitcoin și Ethereum) în valoare de peste 1 trilion de dolari. Medium scrie că BlackRock a ajuns să aibă impact asupra fiecărui aspect al vieții americanilor, asupra guvernelor, a agențiilor de informații, a companiilor farmaceutice și a industriei muzicii.

Fiind lider în industria ESG, s-a implicat în cauze sociale pentru sănătatea publică, democrație și justiție. Documentele declasificate de CIA, FBI și Departamentul de Justiție al SUA arată că BlackRock a avut legături tulburătoare când vine vorba de finanțe și profit.

BlackRock, acuzată pentru încălcarea drepturilor omului

Potrivit European Ombudsman,a încheiat contracte cu Comisia Europeană. CNN scrie că o comisie specială a Congresului a investigat BlackRock (cel mai mare administrator de active din lume) și MSCI, unul dintre cei mai mari furnizori de fonduri indexate, pentru a stabili dacă investesc economiile americanilor în companii chineze care au fost băgate pe lista neagră de către guvernul SUA pentru probleme de securitate și încălcarea drepturilor omului.

S-a confruntat și cu o plângere de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru presupusa contribuție la încălcarea drepturilor omului în întreaga lume prin investițiile făcute în industrii, arată The Guardian. „Prietenii Pământului SUA” și organizații pentru protejarea drepturilor popoarelor indigene din Brazilia au acuzat BlackRock de creșterea investițiilor în companii implicate în defrișarea junglei Amazonului, încălcând și drepturile comunităților locale.

Compania este acuzată și pentru că ar fi transferat arme Israelului utilizate asupra zonelor populate de civili din Fâșia Gaza, iar potrivit Business & Human Rights Centre , compania nici nu a răspuns solicitărilor experților ONU de a înceta astfel de operațiuni. George Soroș chiar a criticat BlackRock pentru că a investit în mod greșit în companii chineze, acționând astfel împotriva intereselor naționale ale SUA. Compania a fost acuzată că ar fi fabricat armament pentru Armata Republicii Populare Chineze.

BlackRock îmbrățișat cauze sociale de stânga până la revenirea lui Trump

Compania a fost implicată în acțiuni de protejarea mediului. A abandonat susținerea politicilor climatice de când SUA au ieșit din Acordul Climatic de la Paris, potrivit Forbes. Într-un podcast de pe Heidrick and Struggles vicepreședintele companiei a dezvăluit că a promovat politicile LGBT în Asia.

A colaborat cu Forumul Economic Mondial condus de controversatul economist și fondator Klaus Schwab și chiar a investit în Sweet Baby Inc. , un studio canadian de dezvoltare narativă și consultanță care s-a implicat în includerea conținutului narativ progresist în jocuri video ca Alan Wake 2, God of War Ragnarok și Marvel Spider-Man 2.

Însă, a renunțat la susținerea politicilor pro-diversitate, egalitate și incluziune (DEI) din 2025 după ce Casa Albă a declarat război deschis ideologiilor WOKE, scrie New York Post. Larry Fink, directorul companiei, are bune relații cu Donald Trump, președintele Statelor Unite, scrie WSJ.

Sursa Foto: Envato/Forumul Economic Mondial

