Macron dă în spate în fața fermierilor furioși: Franța nu mai votează acordul Mercosur

08 ian. 2026, 20:49, Știri externe
„Franța a decis să voteze împotriva semnării acordului între Uniunea Europeană și țările Mercosur”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron.

„Semnarea acordului nu este sfârșitul poveștii. Voi continua să lupt pentru implementarea deplină a angajamentelor obținute de la Comisia Europeană și pentru a proteja fermierii noștri.”, a declarat președintele francez.

Decizia a fost luată în contextul protestelor fermierilor de la Paris. Fermierii au ajuns la Paris, tractoarele parcurgând pe bulevardul Champs Elysees și fiind văzute și în apropierea Turnului Eiffel. Fermierii francezi au blocat drumurile către Paris și repere precum Arcul de Triumf cu tractoare, în semn de protest față de acordul UE-Mercosur.

Fermierii francezi au blocat, joi, mai multe obiective din Paris în semn de protest împotriva unui acord comercial de anvergură pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud și împotriva altor nemulțumiri locale.

Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început proteste la Paris, pe fondul nemulțumirii față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, care, se tem ei, ar putea inunda țara cu importuri de alimente ieftine, precum și față de modul în care guvernul gestionează o boală a bovinelor.

Irlanda va vota, de asemenea, împotriva acordului, a declarat anterior viceprim-ministrul său, Simon Harris.Însă, potrivit Reuters,  întrucât Comisia Europeană a obținut sprijinul Italiei, acordul va fi probabil adoptat în timpul votului de vineri.

Ministra agriculturii din Franța: Nu sunt în favoarea acestui acord cu Mercosur

La Bruxelles, ministra Agriculturii din Franța Annie Genevard încearcă să obțină concesii pentru a potoli furia fermierilor francezi. Nici ea nu susține semnarea acordului cu Mercosur, declarând că a încercat să stabilizeze bugetul Franței pentru PAC și suspendarea creșterii unei taxe pe îngrășăminte.

Numită ministru al Agriculturii în septembrie 2024, la câteva luni după cea mai mare mișcare de proteste rurale din ultimii 30 de ani, Annie Genevard a fost foarte conștientă de amenințarea constantă a unor noi crize agricole. S-a concentrat pe negocierea garanțiilor pe coridoarele Comisiei Europene. Scopul ei: să prevină o nouă izbucnire de furie a fermierilor

Prezentă la Bruxelles alături de omologii ei europeni și de trei comisari (pentru Agricultură, Comerț și Sănătate) pentru o întâlnire pe care o descrie drept „ultima șansă” de a găsi o soluție, ministra știe că principalele revendicări ale agriculturii franceze sunt acum negociate acolo. Susținută de aproximativ zece omologi europeni, ministra afirmă că a obținut acordul Comisiei pentru a scuti îngrășămintele importate de taxe.

