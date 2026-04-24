Ministrul Alexandru Nazare anunță reorganizarea teritorială a administrației fiscale: „ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, o reorganizare a ANAF, cu desființarea unor sedii și relocarea angajaților. Reforma vizează digitalizarea, combaterea evaziunii și creșterea colectării la bugetul de stat.

Alexandru Nazare susține că ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit și a anunțat începerea unui proces amplu de transformare al Fiscului, împreună cu președintele, Adrian Nica. Oficialul mai spune că intervenția este una necesară, construită pe analize de eficiență și pe date din teren și a subliniat că implementarea se va derula pe parcursul a aproximativ două luni.

„ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit. Am demarat reorganizarea teritorială a administrației fiscale – pentru că viitorul fiscalității în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susține bugetul public mai mult decât consumă.

Am început, ireversibil, împreună cu preşedintele ANAF, Adrian Nica, un proces amplu de transformare al acestei instituții – care vizează modul în care statul își colectează veniturile și, mai ales, modul în care îşi respectă contribuabilii.”

Cum va arăta reorganizarea ANAF

Oficialul a explicat că procesul de reorganizare se referă la desființarea unui număr important de sedii fiscale din orașe, municipii și comune. Prin intermediul acestor desființări, spune Nazare, vor exista mai puține ghișee fizice ineficiente și mai multă digitalizare adaptată. Șefii administrațiilor județene ale ANAF au propus ca 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune să fie desființate.

„Concret, procesul de reorganizare va însemna desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice – municipale, orăşeneşti şi comunale. Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026. În paralel, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie – în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control”.

Alexandru Nazare: Este o schimbare de logică

De asemenea, ministrul Finanțelor descrie reforma ca „o schimbare de logică”, de la o „prezență birocratică dispersată” la „eficiență operațională și rezultate măsurabile”, în contetxul în care controalele recente au evidențiat mai multe probleme.

„Este o schimbare de logică: de la prezență birocratică dispersată, la eficiență operațională și rezultate măsurabile. În ultimele luni, controalele desfășurate au arătat clar unde sunt vulnerabilitățile sistemului. ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor.”

Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Iată tot ce poate spune accentul despre tine!
