Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că scopul pentru acest an este un buget al relansării și al investițiilor. Oficialul a transmis că va purta discuții cu fiecare minister în parte pentru a vedea care sunt proiecțiile bugetare, deși construcția bugetară trebuia să fie gata din noiembrie 2025.

Potrivit Ministrului Finanțelor, discuțiile din Coaliție au fost esențiale pentru adoptarea bugetului din acest an. Nazare a transmis că pentru construcția bugetului pe 2026 și-a dorit să pornească de la o analiză efectivă a execuției fiecărui minister în parte. De asemenea, oficialul a subliniat că un buget realist și corect nu se poate realiza decât dacă se pornește de la analiza execuției din anul precedent.

„Discuțiile din Coaliție erau esențiale pentru adoptarea bugetului pentru anul 2026. Practic am stabilit un calendar și în umrătoarea ședință de guvern vom adopta plafoanele. În cursul săptămânii viitoare vom discuta în detaliu cu fiecare minister în parte pe proiecția fiecărui minister în parte, a fieăcrui ordonator de credite. Am purtat aceste discuții deja în privința execuției. Am vrut să pornim acest buget de la analiza efectivă a execuției fiecărui minister în parte. Ce a mers bine, ce nu a mers bine, de unde putem remedia. Pentru că un buget corect, un buget realist, și nu este ușor de construit, nu se poate face decât de la analiza execuției anului precedent.”

Ministrul a mai spus că bugetul pe 2026 va fi adoptat la mijlocul lunii februarie, dar a subliniat că acesta depinde în continuare de discuțiile cu ministerele și de discuțiile din Coaliție. Mai mult decât atât, Alexandru Nazare a transmis că este esențial ca România să aibă în 2026 un „buget al relansării și al investițiilor”.

„În Coaliție am agreat acest calendar, cu adoptare în guvern a bugetului undeva la mijlocul lunii februarie, care va depinde și de discuțiile cu ministerele și de discuțiile din Coaliție care vor avea loc în această perioadă. Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării și al investițiilor. Este esențial ca acest buget să prioritizeze aceste capitole extrem de importante. Și pentru acest lucru proiectăm peste 10 mld. euro numai în zona de PNRR. Vorbim de 10,7 mld. euro, aproximativ 52 mld. lei din PNRR, dintre care 7,2 mld. euro grant și 3,5 mld euro împrumuturi. E foarte important, și acest mesaj l-am transmis tuturor miniștrilor, este să transpunem aceste proiecții în cheltuială efectivă și să accelerăm ritmul cheltuielilor pe fiecare ordonator de credite în parte. Pe lângă aceste 10 mld de euro din PNRR proiectăm 5 mld. euro cheltuială a minsterelor pentru fonduri de coeziune la care se adaugă încă 5 mld. euro care sunt fonduri europene destinate agriculturii, deci discutăm de peste 20 mld. euro în investiții în bugetul anului 2026, bani extrem de importanți pentru relansarea economică, ceea ce ne dorim pentru 2026. Proeicția de creșteri este în jur de 1% pentru 2026, PIB-ul prognozat este în jur de 2.045 mld”, a spus Alexandru Nazare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradă care traversează Carpații, în linie dreaptă”

La Guvern au început discuțiile cu miniștrii pentru bugetul pe 2026. Bolojan: „Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie”