Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că a semnat al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul în valoare de 500 mil. euro face parte dintr-un pachet total de până la 1 mld. euro prin care BEI sprijină construcția autostrăzii.

Ministrul Finanțelor spune că împrumutul va ajuta la realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Prin această nouă tranșă de finanțare, BEI continuă sprijinul pentru construcția primei autostrăzi care traversează Munții Carpați și asigură legătura rutieră între Sibiu și Pitești. De asemenea, Nazare consideră că autostrada nu reprezintă doar „mai mulți kilometri de asflat”, ci o dezvoltare economică a României.

„Astăzi am semnat al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 de milioane de euro, pentru 122 km din Autostrada Sibiu–Pitești — unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României. Este o nouă tranșă dintr-un pachet total de până la 1 miliard de euro, prin care BEI sprijină construcția primei autostrăzi care traversează Munții Carpați – un proiect strategic pentru conectivitatea națională și regională”, a transmis Alexandru Nazare.

Contractul de finanţare recent încheiat se înscrie într-un pachet financiar mai amplu, cu o valoare totală de până la 1 mld. euro, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Europene de Investiţii pentru proiectul Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Primul contract de finanţare, în valoare de 500 mil. euro, a fost semnat în luna octombrie 2025. Astfel, valoarea totală a Autostrăzii Sibiu-Piești este estimată la aproximativ 5,5 mld. euro. Investiția beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, iar finalizarea proiectului este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028.

