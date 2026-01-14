La Guvern au început discuțiile cu miniștri pentru bugetul pe 2026. Bolojan: „Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie”

Premierul României, Ilie Bolojan, a convocat miercuri o întâlnire la Guvernul României cu mai mulți miniștri pentru a discuta detaliile bugetului de stat pentru anul 2026. Scopul principal al discuțiilor este menținerea deficitului bugetar sub pragul de 6,5% din PIB, o țintă ambițioasă în contextul provocărilor economice cu care ne confruntăm.

La Guvern sunt miniștrii Transporturilor, Agriculturii, Sănătății, Muncii, Familiei, Justiției și Energiei. Pe seară, de la ora 18.00, vor veni și miniștrii Afacerilor Externe, Mediului și Economiei.

Bolojan pregătește bugetul pe 2026

Guvernul pregătește bugetul pe 2026, iar premierul le-a cerut tuturor miniștrilor să vină, în maximum o săptămână, cu un plan prin care să taie 10% din cheltuielile de personal. Pe scurt, fiecare minister va trebui să găsească propriile soluții de economisire.

Salariile de bază ale angajaților din administrația centrală nu vor fi reduse, dar se discută despre concedieri și despre tăieri de sporuri, prime și bonusuri.

„Așa cum știți, România a avut în 2024 un deficit de peste 9%. Dacă nu am fi luat la finele anului trecut măsuri de corecție riscam să ni se reducă ratingul de țară. Prin măsurile adoptate, neopulare trebuie să recunoaștem, anul acesta terminăm cu un deficit de 8% iar pentru anul viitor (…) 3% din PIB reprezintă numai dobânzile. Dacă nu luăm măsuri să creștem veniturile ajungem în situația ca guvernul să nu mai aibă bani de dezvoltare. Anul acesta ne propunem să atingem o țintă de 6%, asta înseamnă să menținem o țintă și să reducem cheltuielile”, a spus Ilie Bolojan la TVR.

Reforma Administrației a fost pusă în dezbatere publică

În paralel, Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere reforma administrației centrale și locale. Ținta este tot o reducere de 10% a cheltuielilor cu personalul, prin restructurări, mai puține sporuri și reorganizări. Potrivit calculelor, bugetul ar urma să economisească peste 3,3 miliarde de lei în 2026, iar din 2027 până în 2030, economiile ar fi de aproape 5,8 miliarde de lei pe an.

Printre măsuri se numără:

reducerea a peste 6.000 de posturi de consilieri personali;

tăierea cu 25% a posturilor din prefecturi;

scăderea cu 30% a numărului de angajați din primării și consilii locale, în funcție de mărimea localităților;

mai puțini polițiști locali, raportați la numărul de locuitori.

Se vor plafona și unele salarii de conducere, se vor reduce consiliile de administrație din anumite agenții și se vor limita cheltuielile administrative.

Legea mai prevede și măsuri pentru a aduce mai mulți bani la buget: impozite mai clare pe clădiri, terenuri și mașini (inclusiv pentru construcții ilegale), taxe mai mari pentru clădirile ridicate fără autorizație, eliminarea unor scutiri fiscale și o colectare mai strictă a datoriilor.

În plus, vor fi introduse reguli noi pentru funcționari: evaluări periodice, rotația pe posturile sensibile, mai multă flexibilitate la program și posibilitatea de a lucra part-time în două instituții diferite.

