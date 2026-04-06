Vulnerabilitățile securității energetice a României au fost evaluate cu adevărat odată cu războiul din Ucraina și, mai recent, conflictul din Orientul Mijlociu. Cosmin Păcuraru, consultant și specialist în securitate și geopolitică energetică, avertizează că sistemul energetic românesc este deosebit de expus în absența unor decizii strategice, a unei viziuni care să conecteze energia de interesele de securitate ale statului. Expertul recomandă o soluție practică folosită cu mult succes de Ucraina. Țara aflată de 4 ani în război a reușit până acum să evite colapsul energetic.

Ce este insularizarea rețelelor, modelul brevetat cu succes de Ucraina

Unul dintre conceptele pe care specialistul le consideră vitale pentru viitorul sistemului energetic este autosuficiența energetică, cu mențiunea că aceasta este net distinctă de independența energetică.

Așa cum au explicat recent specialiștii în energie pentru Gândul, România nu are șanse să-și obțină independența energetică în viitorul apropiat.

Mai precis, autosuficiența energetică presupune securizarea unor surse proprii de energie și delimitarea strictă a rețelelor de energie aflate în pericol (expuse, de exemplu, unui atac cu drone), astfel încât să nu compromită sistemul național în ansamblu.

Presa internațională dedică spații largi tacticii ucrainene a zidurilor de drone, care au ajutat-o mult să-și securizeze rețeaua națională (detalii AICI).

„Autosuficiența energetică nu este același lucru cu independența energetică; este posibilitatea de a-ți crea o anumită cantitate de energie la nivel de companie, local sau regional. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina, cel mai important lucru este posibilitatea de insularizare a rețelelor.

Dacă un stâlp sau o capacitate de producție are contact cu o dronă, imediat o zonă se insularizează și nu suferă întregul sistem energetic național.

Cu cât producția este mai aproape de consumator, cu atât pierderile sunt mai mici, a afirmat consultantul în cadrul dezbaterii intitulate „Ce învățăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică”.

Nu am avut securitate energetică până în 2022, când a început războiul din Ucraina

În opinia lui Cosmin Păcuraru, criza energetică actuală este consecința directă a lipsei de precauție și viziune timp de două decenii. Abia odată cu războiul din Ucraina, decidenții au făcut pași în direcția securității energetice a țării printr-o strategie de securitate energetică clară.

„Industria energetică românească nu este solidă, suferă de foarte mulți ani, de vreo 20. Nu am avut o strategie energetică care să aibă și componenta de securitate energetică; de-abia după aproape 20 de ani s-a reușit să se încropească o strategie energetică, dar, în mod sigur, ca urmare a celor două mari conflicte generatoare de crize”, continuă acesta.

Cosmin Păcuraru mai subliniază că actuala criză necesită o regândire profundă a sistemului energetic. Adică regândirea achizițiilor, eliminarea derapajelor din piață, asigurarea unor mecanisme de piață funcționale și politici care să încurajeze în mod real producția locală de energie.

„Ne trebuie o nouă arhitectură a sistemului energetic național, bazată pe autosuficiență, o regândire a regulilor de monitorizare și eliminarea derapajelor din piață, prin introducerea profesioniștilor și eliminarea corupției. Actuala criză nu poate fi rezolvată «bătând din palme»; trebuie revizuită legislația achizițiilor și regândită strategia energetică a României, pentru a permite primarilor vizionari să producă energie în zona localităților lor”.

