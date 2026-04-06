Scutul tehnologic al Ucrainei, inclusiv celebrul„zid al dronelor”, s-a dezvoltat pas cu pas. Inovațiile acumulate în mai mult de patru ani de război au oferit Ucrainei un sistem defensiv stratificat, centrat pe tehnologie. Dar părerile sunt, ca de fiecare dată, pro și contra. Unii specialiști militari nu sunt convinși că această evoluție este spectaculoasă, alții se declară încântați.

Răspunsul Kievului în fața agresiunii Rusiei a fost construit fragmentar, determinat de necesitate și de voința de a supraviețui.

Au fost completate lacunele

Dronele au devenit esențiale.

Inovațiile Kievului

„Industria ucraineană de apărare se îndreaptă către o producție la o scară care ar fi părut imposibilă la începutul invaziei”, notează jurnalistul David Kirichenko într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

„Zidul dronelor”

Așa-numitul zid al dronelor, continuă David Kirichenko este mai puțin un sistem fix și mai mult unul în evoluție.

„În prezent este în principal defensiv. Dar se extinde constant în domeniile aerian, maritim și acum terestru”, a declarat Deborah Fairlamb de la Green Flag Ventures, care investește în industria de apărare a Ucrainei.

„Ceea ce a început ca o improvizație se consolidează din ce în ce mai mult într-un sistem de apărare tehnologic și durabil.

Ucraina încearcă să devină un porc spinos de oțel indigest pentru vecinul său prădător.

De la invazia declanșată de Rusia lui Putin, baza industrială de apărare a Ucrainei a crescut într-un ritm fără precedent.

Capacitatea anuală de producție a crescut de 50 de ori și a ajuns la 50 de miliarde de dolari.

Dronele Mavic, de exemplu, au devenit emblematice pentru război.

Nu pentru că au fost construite pentru luptă, ci pentru că ucrainenii le-au adaptat pentru a lansa grenade atunci când nu exista o opțiune mai bună. Informația a fost dezvăluită de Babay, indicativul adjunctului comandantului batalionului de sisteme fără pilot din Brigăzii 63 Mecanizată Separată a Ucrainei.

Armin Papperger, directorul general al producătorului german de sisteme de apărare Rheinmetall, a respins o astfel de improvizație ucraineană. »Aceasta nu este inovație. Așa se face cu Lego»”, a declarat el pentru The Atlantic pe 28 martie”, mai scrie David Kirichenko.

„Încercăm în permanență să facem dronele mai ieftine”

„Încercăm în permanență să facem dronele mai ieftine. Încercăm să le facem ușor de construit, ușor de învățat și modulare”, a declarat Heorhii Volkov, comandantul unității de drone Yasni Ochi din cadrul Brigăzii 13 Khartiia.

„Acest lucru este subliniat de războiul americano-israelian din Iran, care ne reamintește că sistemele scumpe și care necesită multe achiziții nu garantează o victorie rapidă.

Vezi, de exemplu, distrugerea a 16 drone Reaper deasupra Iranului, fiecare costând până la 30 de milioane de dolari.

Între timp, un adversar echipat cu drone ieftine poate impune costuri disproporționate și poate perturba forțele în moduri pe care modelele tradiționale de achiziții le pot egala cu greu”, punctează David Kirichenko.

„NATO a fost lentă în a învăța din inovațiile Ucrainei în domeniul războiului cu drone”, a declarat Xen, indicativul unui fost operator al forțelor speciale americane care a lucrat cu ucrainenii.

„O revoluție la nivel de aplicare, scalare și adaptabilitate”

Rusia a fost, de asemenea, lentă în asimilarea unora dintre lecții. Dar, împotmolită în războiul de tranșee din Donbas, a fost în cele din urmă forțată să se adapteze.

Rusia și-a mărit propria capacitate de a construi drone cu ajutorul unor parteneri precum China și Iranul.

„Dronele ucrainene nu reprezintă o revoluție la nivel de fizică sau materiale. Sunt o revoluție la nivel de aplicare, scalare și adaptabilitate. Schimbă sistematic echilibrul pe câmpul de luptă”, a scris Bohdan Krotevych, fostul șef de stat major al Brigăzii Azov.

„Acum, zidul de drone al Ucrainei se extinde. Dronele de atac cu rază medie de acțiune au făcut ravagii în apărarea aeriană rusească. Au fost ajutate de utilizarea tot mai mare a conectivității Starlink deasupra teritoriilor ocupate.

În martie, Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și fost ministru al apărării, a avertizat

Dronele ucrainene zboară în mod regulat peste 1.000 km în Rusia pentru a ataca care susțin

pentru Reuters a relatat pe 2 aprilie că Rusia este pe cale să reducă producția de petrol cu ​​o cincime în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor portuare.

Între timp, petrolierele sunt blocate în Marea Baltică, deoarece nu se pot alimenta la docurile avariate”, continuă David Kirichenko.

„Rusia nu poate apăra totul”

„Cea mai semnificativă dezvoltare strategică a acestui război este capacitatea Ucrainei de a ataca infrastructura petrolieră și gazieră a Rusiei pe distanțe vaste”, a declarat locotenent-generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA pentru Europa.

„Ucraina poate acum să ajungă de la bazele submarine din Arctica până la infrastructura energetică din sud. Rusia nu poate apăra totul”, a adăugat el.

„Ucraina investește, de asemenea, milioane de dolari în dezvoltarea de rachete pentru a egala succesul dronelor sale.

Mykhailo Fedorov, ministrul apărării al Ucrainei, a declarat că guvernul acționează ca un investitor de risc, acordând granturi mari companiilor locale.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în martie că fiecare capacitate de rază lungă de acțiune pe care Ucraina o posedă acum – de la 500 km până la peste 1.000 km – a fost dezvoltată pe plan intern”, mai scrie David Kirichenko în analiza publicată de CEPA.

Unități care integrează sisteme robotice terestre

Pe mare, dronele navale ucrainene au forțat o mare parte din Flota Rusiei de la Marea Neagră să se retragă din Crimeea ocupată către Novorossiisk.

Dronele sunt folosite pentru a ataca petrolierele flotei din umbră, posibil inclusiv acel atac din 22 martie, lângă Istanbul.

„Navele cu drone ucrainene sunt acum adaptate ca nave de transport pentru drone interceptoare, extinzând raza de acțiune defensivă a Ucrainei deasupra apei.

Unitățile care integrează sisteme robotice terestre ar putea reduce necesarul de infanterie din prima linie cu până la 30% , până la sfârșitul acestui an.

, până la sfârșitul acestui an. Și ar putea ajunge la 80% în viitor, potrivit unor membri ai armatei ucrainene.

În decembrie, se pare că un robot terestru echipat cu mitralieră a menținut o poziție timp de 45 de zile.

Ucrainenii au dreptate când spun «trimiteți roboți, nu oameni», a spus Fairlamb de la Green Flag.

Acum, tehnicienii ucraineni lucrează la modalități de a integra dronele terestre în rețeaua de fortificații .

Rusia a continuat să bombardeze orașele ucrainene cu drone și rachete. Kievul a dezvoltat sisteme de interceptare ieftine care atrag interesul la nivel mondial, inclusiv în Orientul Mijlociu”, încheie David Kirichenko analiza publicată de CEPA.

