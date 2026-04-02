Criza carburanților nu pare gestionată suficient de bine de decidenți, în condițiile în care România depinde preponderent de importuri. În contextul în care traderii mondiali se bat pe stocuri, avertizează economiștii, riscăm ca această criză să se amplifice.

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat, joi, într-o intervenţie la Euronews România, măsurile luate de autorităţi în contexul crizei carburanţilor declanşate de războiul din Orientul Mijlociu. Negrescu avertizează că țara noastră este dependentă de importuri, mai ales în cazul motorinei. Al cărei preț oricum a crescut mai mult decât cel al benzinei.

Motorina României, care însumează 70% din carburanți, vine din import

”Peste 70% dintre carburanţii folosiţi în România sunt motorină. Motorină care vine în mare parte din import. Din această perspectivă, având în vedere şi creşterea semnificativă a preţului la motorină faţă de benzină, probabil asta a fost gândirea autorităţilor, mai întâi de a tempera acolo unde arde, din punct de vedere al preţului, mai ales pe motorină, şi a impactului pe care motorina îl are în economie”.

Transportul și logistica vor fi cele mai afectate

”Tot ce înseamnă firme de transport, de marfă, tot ce înseamnă transport de călători, în general folosesc, din păcate, mijloace de transport cu motoare pe motorină. Încă suntem, din păcate, în Evul mediu al transportului de marfă şi călători. În alte ţări deja se merge foarte mult pe flote electrice, pe un transport ecologic. La noi, până şi autobuzele noi cumpărate de Primăria Capitalei sunt pe motorină. Şi ăsta e un mare semn de întrebare legat de modul în care ne raportăm, până la urmă, la noua realitate economică”, a declarat Negrescu pentru sursa citată.

Risc mare de a nu mai găsi carburant la pompă

Economistul avertizează în privinţa riscului de a nu se mai găsi carburant la pompă, mai ales că peste 40% din stocurile de carburanţi ale României sunt în afară ţării.

”La un moment dat ar putea să fie nişte probleme de aprovizionare, cum sunt de exemplu în Marea Britanie, acolo unde deja sunt staţii care nu au carburant în momentul de faţă din cauza importurilor insuficiente raportate la consum. Eu sper să ieşim din zona asta de speculaţie. Ministerul Energiei, pe care nu l-am mai văzut în spaţiul public cu comunicări coerente, să vină şi să ne explice care este situaţia importurilor în momentul de faţă. Dacă au crescut, dacă s-au redus, dacă sunt stabile şi sunt sigure, adică sunt securizate din perspectivă economică. Și, pe de altă parte, cum stăm cu stocurile, pentru că din cele 18 companii care sunt în această postură de a asigura stocuri de carburanţi în România, am văzut că foarte multe dintre ele, 6-7, sunt în insolvenţă sau în faliment. Mai mult decât atât, peste 40% din stocurile de carburanţi ale României sunt în afară ţării. Noi, odată cu blocarea exporturilor de carburanţi, ne punem o problemă dacă şi alte ţări unde avem stocuri de carburanţi nu vor face la fel. Altfel, spus, în situaţia în care am avea nevoie de carburanţi din aceste stocuri, să nu ni le livreze”, a conchis analistul.

AUTORUL RECOMANDĂ

