Traderii mondiali se bat pe stocuri, la București se doarme. Economist: "Ministrul Energiei să vină să ne spună care e situația importurilor"

Criza carburanților nu pare gestionată suficient de bine de decidenți, în condițiile în care România depinde preponderent de importuri. În contextul în care traderii mondiali se bat pe stocuri, avertizează economiștii, riscăm ca această criză să se amplifice. 

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat, joi, într-o intervenţie la Euronews România, măsurile luate de autorităţi în contexul crizei carburanţilor declanşate de războiul din Orientul Mijlociu. Negrescu avertizează că țara noastră este dependentă de importuri, mai ales în cazul motorinei. Al cărei preț oricum a crescut mai mult decât cel al benzinei. 

Motorina României, care însumează 70% din carburanți, vine din import

”Peste 70% dintre carburanţii folosiţi în România sunt motorină. Motorină care vine în mare parte din import. Din această perspectivă, având în vedere şi creşterea semnificativă a preţului la motorină faţă de benzină, probabil asta a fost gândirea autorităţilor, mai întâi de a tempera acolo unde arde, din punct de vedere al preţului, mai ales pe motorină, şi a impactului pe care motorina îl are în economie”.

Transportul și logistica vor fi cele mai afectate

  • Tot ce înseamnă firme de transport, de marfă, tot ce înseamnă transport de călători, în general folosesc, din păcate, mijloace de transport cu motoare pe motorină. Încă suntem, din păcate, în Evul mediu al transportului de marfă şi călători. În alte ţări deja se merge foarte mult pe flote electrice, pe un transport ecologic. La noi, până şi autobuzele noi cumpărate de Primăria Capitalei sunt pe motorină. Şi ăsta e un mare semn de întrebare legat de modul în care ne raportăm, până la urmă, la noua realitate economică”, a declarat Negrescu pentru sursa citată.

Risc mare de a nu mai găsi carburant la pompă

Economistul avertizează în privinţa riscului de a nu se mai găsi carburant la pompă, mai ales că peste 40% din stocurile de carburanţi ale României sunt în afară ţării.

La un moment dat ar putea să fie nişte probleme de aprovizionare, cum sunt de exemplu în Marea Britanie, acolo unde deja sunt staţii care nu au carburant în momentul de faţă din cauza importurilor insuficiente raportate la consum. Eu sper să ieşim din zona asta de speculaţie. Ministerul Energiei, pe care nu l-am mai văzut în spaţiul public cu comunicări coerente, să vină şi să ne explice care este situaţia importurilor în momentul de faţă. Dacă au crescut, dacă s-au redus, dacă sunt stabile şi sunt sigure, adică sunt securizate din perspectivă economică. Și, pe de altă parte, cum stăm cu stocurile, pentru că din cele 18 companii care sunt în această postură de a asigura stocuri de carburanţi în România, am văzut că foarte multe dintre ele, 6-7, sunt în insolvenţă sau în faliment.

Mai mult decât atât, peste 40% din stocurile de carburanţi ale României sunt în afară ţării. Noi, odată cu blocarea exporturilor de carburanţi, ne punem o problemă dacă şi alte ţări unde avem stocuri de carburanţi nu vor face la fel. Altfel, spus, în situaţia în care am avea nevoie de carburanţi din aceste stocuri, să nu ni le livreze,  a conchis analistul.

Guvernul Bolojan ia în calcul compensarea „voluntară” pentru prețurile la pompă. Ce presupune

Criza carburanților ar putea fi amplificată de ordonanța lui Bolojan, prin limitarea exporturilor. Economist: „Efectele pot fi catastrofale”

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

