Nu vor mai exista SRL-uri înființate cu 1 leu. Se dorește descurajarea companiilor fantomă

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe (PNL), a explicat propunerea privind descurajarea companiilor fantomă, prin creșterea pragului de capital social minim pentru firme.

Noul sistem propune pragul diferențiat în funcție de cifra de afaceri. Proiectul a atras deja critici din partea reprezentanților mediului de afaceri.

„Suma care va fi stabilită pentru capital social va fi o sumă care să reprezinte realitățile economice ale României de azi și să crească responsabilizarea, în raport cu creditorii privaț”, a spus ministrul Finanțelor.

„Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme – fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale. Aceste firme creează pagube uriașe: companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi – firme care există doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate”, a explicat ministrul de Finanțe.

„Măsura în sine nu rezolvă problema. Faptul că organele statului, cele legislative și cele executive, nu pot să facă ordine în economie, nu înseamnă că poți să pui o povară nejustificată pe toți antreprenorii sau mai mult să arunci cu anatemă că toți sunt potențiali infractori”, a spus un reprezentant al mediului de afaceri pentru Antena 3 CNN.

Noile propuneri privind capitalul social pentru SRL-uri sunt:

venituri mai mici de 395.000 de lei: capital social minim 500 lei;

venituri între 395.000 și 7 milioane de lei: capital social minim 5.000 de lei;

venituri de peste 7 milioane de lei: capital social minim propus 90.000 de lei;

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 3 CNN

