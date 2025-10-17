Compania elvețiană Nestle a anunțat concedieri la nivel mondial. 16.000 de locuri de muncă vor fi eliminate printr-un plan de restructurare impus de noul director general, Philipp Navratil.

Potrivit CNBC, compania va elimina mai exact 12.000 de posturi administrative şi alte 4.000 de funcţii în următorii doi ani, ca parte a unui program de eficientizare operaţională.

„Ne transformăm modul de lucru,” a declarat Navratil într-o postare pe LinkedIn, adăugând că Nestlé ”va simplifica organizaţia şi automatiza procesele.

„Trebuie să facem mai mult şi să ne mişcăm mai repede pentru a accelera creşterea. Vom fi riguroşi în alocarea resurselor şi vom prioritiza segmentele cu cel mai mare potenţial de rentabilitate,” a declarat Navratil.

Angajații nu vor fi înlocuiți cu A.I.

Reprezentanţii companiei au precizat că automatizarea nu înseamnă doar înlocuirea angajaţilor cu inteligenţă artificială, ci o reformă „mult mai amplă.” Acţiunile Nestlé au crescut cu 9,3% joi, impulsionând şi indicele european al sectorului alimentar şi al băuturilor, care a urcat cu peste 4%.

În anii anteriori, compania a lansat un plan de reducere a costurilor de 2,5 miliarde de franci elveţieni, care a fost extins acum la 3 miliarde până la sfârşitul lui 2027.Nestlé a raportat o creştere organică de 4,3% în trimestrul al treilea, peste aşteptări, în ciuda presiunilor din cauza tarifelor americane şi a scumpirii materiilor prime, precum cacao şi cafeaua.

Demisie cu scandal

În septembrie, fostul director executiv Laurent Freixe a fost demis în urma unei relaţii neaprobate intern, iar Paul Bulcke, preşedintele consiliului de administraţie, a fost forţat să îşi accelereze retragerea din cauza presiunilor investitorilor instituţionali.

Conducerea a fost preluată de Philipp Navratil, fost CEO al diviziei Nespresso, şi de noul preşedinte Pablo Isla, fost la conducerea Inditex (Zara). Echipa de conducere trebuie să recâştige încrederea pieţei, spun analiștii.

