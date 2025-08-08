Prima pagină » Economic » O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale

O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale

08 aug. 2025, 19:50, Economic
O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale

Primăria unei comune din țară a anunțat că va anula festivalul dedicat „Zilelor Comunei”. Motivul: În contextul actual, marcat de măsurile de austeritate, primăria trebuie să direcționeze fondurile către investițiile esențiale. 

Primarul, viceprimarul și membrii Consiliului Local din comuna Feldru, Bistrița-Năsăud, au decis împreună să nu mai organizeze evenimentul „Zilele Comunei Feldru”, potrivit Radio Șomeș.

„În perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe finalizarea și implementarea următoarelor investiții. Ne dorim ca fiecare investiție să contribuie concret la modernizarea localității și la creșterea calității vieții în Feldru și în Nepos.Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, se arată pe pagina primăriei Feldru.

Primăria comunei este acum mai preocupată cu proiecte prioritare, precum dezvoltarea durabilă a localității, modernizarea infrastructurii și creșterea nivelului de trai.  Eforturile Primăriei Feldru se vor concentra pe:

  • Finalizarea celor două tronsoane de asfaltări în Feldru și a rețelei de canalizare din satul Nepos
  • Finalizarea căminului cultural din Feldru, un spațiu esențial pentru viața culturală a comunității
  • Amenajarea pieței agroalimentare pentru susținerea producătorilor locali
  • Construirea terenului sintetic de sport din Feldru
  • Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie verde
  • Modernizarea drumurilor agricole din Feldru și Nepos
  • Montarea camerelor de supraveghere și a semafoarelor pentru siguranța rutieră
  • Amenajarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice
  • Implementarea altor proiecte de impact pentru comunitate

Nu toate comunele sunt la fel. Recent, Primăria  Târgu Logrești din Gorj (o comună de 2.300 locuitori) a cheltuit 59.000 de lei pentru o seară cu spectacole dedicată „zilelor comunei”, unde cântărețul de manele Florin Salam a concertat timp de 30 de minute. Vedeta a fost plătită cu 10.000 de lei, transmite, transmite Digi 24.

Mai mulți localnici întrebați de corespondenții Digi24 s-au plâns de prestația primăriei:

– „E cam mult că uite noi n-avem apă, n-avem canalizare, n-avem pe unde stăm noi pe acolo pe uliță în sus. Impozitul poate plătesc pe ulița aia cel mai mult. Dar facilități nu”

„- Trăim numai cu minciuni! Se laudă că fac… Până îi votezi, după aia…”,

Sursa Foto: YouTube

Autorul recomandă: Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025. Programul complet al evenimentelor și prețurile la care vă puteți aștepta

Citește și

VIDEO România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români
18:11
România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români
ECONOMIE O fabrică ceaușistă care producea 800.000 de CĂMĂȘI pe an își închide porțile după 45 ani! Ultimul raport al directorului general era îngrijorător
18:04
O fabrică ceaușistă care producea 800.000 de CĂMĂȘI pe an își închide porțile după 45 ani! Ultimul raport al directorului general era îngrijorător
ULTIMA ORĂ Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
16:13
Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
OFICIAL A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
15:34
A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
ANALIZĂ EXCLUSIV Austeritatea merge cu motoarele turate! Coaliția a pus ochii pe AVEREA românilor și ia în calcul triplarea impozitelor! Vezi câți bani poți să pierzi!
07:00
Austeritatea merge cu motoarele turate! Coaliția a pus ochii pe AVEREA românilor și ia în calcul triplarea impozitelor! Vezi câți bani poți să pierzi!
EXTERNE Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
19:40
Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit colosal ar aduce
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Evz.ro
O bancă din România va dispărea. Ce se întâmplă cu banii clienților
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”