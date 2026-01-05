Banca Națională a României (BNR) a anunțat că rezervele valutare ale instituției erau de 64,8 miliarde de euro, la 31 decembrie 2025. Acestea erau în scădere față de 65,4 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie anul trecut, dar în creștere față de 62,1 miliarde de euro la 31 decembrie 2024. BNR a cheltuit în primăvara trecută peste 6 miliarde de euro din rezervele valutare pentru a ține sub control deprecierea leului.

În cursul lunii decembrie, inistuția a înregistrat intrări de 3,268 de milioane de euro care reprezintă modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit de la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele. De asemenea, au fost înregistrate ieșiri de 3,876 de milioane de euro care reprezintă modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și plăți din contul Comisiei Europene.

Rezervele internaționale ale României la finalul anului trecut au fost de 77,01 miliarde de euro, față de 77,4 miliarde de euro la 30 noiembrie 2025 și față de 70,4 miliarde de euro la sfârșitul anului 2024. De asemenea, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone și, în condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea ei s-a situat la 12,2 miliarde de euro, față de 12,011 milioane de euro la 30 noiembrie 2025 și față de 8,356 miliarde de euro la finalul anului 2024. De asemenea, plățile scadente în ianuarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor au o valoare de aproximativ 389 milioane de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro

ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026