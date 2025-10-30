Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei de pariuri Polymarket, unde se pariază pe rezultatele alegerilor. ONJN a decis în ședința de astăzi să includă platforma pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, conform Economedia. În perioada alegerilor prezidențiale din România, tranzacțiile totale au depășit 600 de milioane de dolari.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis în ședința de astăzi includerea Polymarket pe lista neagră. Platforma, care le permite utilizatorilor săi să parieze pe diferite evenimente cu cote stabilite de ei a fost interzisă în trecut și în SUA. ONJN spune că Polymarket a fost interzis pe motivul „creșteri explozive a activității în perioada alegerilor”. În timpul alegerilor prezidențiale din România, valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 600 de milioane de dolari. De la anunțarea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe platformă se plasaseră deja pariuri în valoare de 16 milioane de dolari.

Polymarket, platformă de pariuri în contraparte

Polymarket funcționează pe un sistem de licitație în care utilizatorii pot licita pentru diferite evenimente iar probabilitățile sunt calculate în funcție de numărul de tranzacții. ONJN spune că, deși Polymarket este adesea prezentată drept o “platformă de trading pe evenimente” sau o “piață de predicții”, din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte.

Platforma a anticipat cel mai recent câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace, ceea ce a dus la o anchetă a Institutului Nobel privind o posibilă scurgere de informații. Este prima interdicție pe care Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc o operează, până acum au fost aplicate doar amenzi.

„De asemenea, este îngrijorător faptul că în vreme ce există persoane care solicită public interzicerea jocurilor de noroc, platforma Polymarket este socialmente acceptată ca fiind o alternativă ‘smart’ de pariere, fără a conştientiza că vorbim de o platformă nelicenţiată, operând în afara cadrului legal”, a transmis ONJN într-un comunicat oficial

Polymarket a fost interzisă și în SUA după ce autoritățile au stabilit că activitatea sa constituia tranzacţionare neautorizată de instrumente derivate. De asemnea, aplicația a fost nevoită să blocheze accesul utilizatorilor americani şi să plătească sancţiuni. Și în mai multe state din Uniunea Europeană și Asia autoritățile au dispus măsuri similare asupra aplicației. „Platforma nu intermediază investiţii, ci organizează pariuri între participanţi, fără licenţă şi fără supraveghere”, notează instituţia de reglementare”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Expansiunea cazinourilor online: de ce jucătorii aleg experiența digitală (P)

Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat sume mari de bani pe câștigătoarea Maria Corina Machado, cotată cu cele mai mici șanse