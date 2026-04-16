Problema traficului foarte aglomerat din zona Aeroportului Otopeni ar putea fi diminuată printr-un nou proiect de infrastructură, care promite o ieșire mai rapidă spre Capitală. Valoarea contractului pentru studiul de fezabilitate este de 648.000 de lei, acesta fiind atribuit unei firme care va prezenta minim două scenarii tehnico-economice.



Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță un nou proiect de infrastructură, vizând îmbunătățirea accesului rutier la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

O subtraversare a DN1 va facilita ieșirea rapidă a traficului către București

Concret, planul prevede realizarea unei subtraversări a DN1, menită să faciliteze ieșirea rapidă a traficului auto către Capitală, informează un comunicat al instituției.

Proiectul se află în faza de studiu de fezabilitate, care vizează identificarea celor mai eficiente soluții tehnice pentru construirea unui pasaj subteran în partea de sud a aeroportului internațional. Obiectivul este reducerea aglomerației și optimizarea fluxurilor de trafic într-una dintre cele mai circulate zone din apropierea Bucureștiului.

Pentru directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, miza investiției arată că dezvoltarea infrastructurii de acces este esențială pentru adaptarea aeroportului la creșterea traficului aerian și urban.

„Aeroportul «Henri Coandă» trebuie să ţină pasul cu dinamica traficului aerian şi a mobilităţii urbane. Investiţiile în infrastructura de acces, precum acest pasaj subteran, sunt esenţiale pentru a susţine dezvoltarea pe termen lung şi pentru a consolida rolul aeroportului ca principal hub aerian al României”, spune Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Firma câștigătoare va trebui să prezinte minim două scenarii tehnico-economice

Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, în valoare de 648.000 de lei, a fost atribuit companiei GEBES MPROJECT. Aceasta va analiza cel puțin două scenarii tehnico-economice și va propune varianta optimă. Documentația va include evaluarea soluțiilor din punct de vedere tehnic, constructiv și economic. Ea va fi elaborată conform legislației în vigoare privind proiectele de investiții publice.

Proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de investiții prin care CNAB și-a propus să modernizeze infrastructura aeroportuară. În cadrul acesteia, un rol central îi va reveni consolidării rolului Aeroportului Henri Coandă ca principal hub aerian al României.

Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat