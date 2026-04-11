Rute alternative pentru cei care au rămas blocați pe DN 1 în Valea Prahovei. Puțini știau de acestea

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferii care circulă între Brașov și București să nu utilizeze doar DN1. În special în weekenduri și în perioada sărbătorilor, șoseaua este foarte aglomerată. Există rute alternative, unele mai puțin cunoscute de șoferi, relatează Mediafax.

Rute alternative pentru cei care au rămas blocați pe DN 1 în Valea Prahovei

Centrul Infotrafic anunță că pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative mai multe drumuri.

Lista este următoarea:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Șoferii mai pot utiliza rutele București – Vălenii de Munte – Tabla Buții – Brașov și București – Ploiești – Câmpina – Valea Doftanei – Săcele – Brașov.

Singura soluție pentru deblocarea Văii Prahovei pare a fi Autostrada București-Brașov. De zeci de ani se vorbește despre proiectul care încă este prins în proceduri birocratice, iar anul 2031 este cel mai optimist termen pentru inaugurarea autostrăzii.

