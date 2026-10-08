Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că economia României scade într-un ritm accelerat. Țara noastră a avut cea mai mare scădere a activității în servicii din toată Uniunea Eurpopeană, în ultimele șase luni raportate, față de lunile corespondente ale anului trecut.

„Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat.

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În ultimele șase luni raportate, România a avut cea mai mare scădere a activității în servicii din toată Uniunea Europeană, față de lunile corespondente ale anului trecut: -5% în februarie, -2,2% în martie, -5,9% în aprilie, -0,7% în mai, un timid +1,2% în iunie și, din nou, un abrupt -4,6% în iulie!

Pentru cei care nu știu, ponderea serviciilor în PIB este de peste 60% (industria are cam 16%, agricultura cam 3%, construcțiile peste 9,5% și impozitele peste 10%).

Atunci când două treimi din economie îți scad în asemenea ritm, orice discurs politic axat pe subiecte non-economice este o mizerie în plus în viața publică. Numai puținii fanatizați mai ascultă discursurile pe alte teme. Criza economică lovește țara, iar politicienii se dovedesc inadecvați și departe de realitate.

Care este realitatea sumbră, consecință a orbirii politicienilor? Un nivel de trai precar, prins în toate statisticile și vizibil peste tot:

Mai bine de 18% dintre cetățenii români nu-și permit o masă cu carne sau pește cel puțin o dată la două zile – cea mai mare pondere din UE.

Peste 6% dintre români nu își permit să plătească o conexiune la internet – cea mai mare pondere a sărăciei.

Aveți aici doar trei motive pentru care încrederea în politică și în instituțiile politice este la cel mai mic nivel de după Revoluție:”, este mesajul lui Petrișor Peiu.