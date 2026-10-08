Prima pagină » Economic » Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat
Galerie Foto 3
Petrișor Peiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că economia României scade într-un ritm accelerat. Țara noastră a avut cea mai mare scădere a activității în servicii din toată Uniunea Eurpopeană, în ultimele șase luni raportate, față de lunile corespondente ale anului trecut. 

„Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În ultimele șase luni raportate, România a avut cea mai mare scădere a activității în servicii din toată Uniunea Europeană, față de lunile corespondente ale anului trecut: -5% în februarie, -2,2% în martie, -5,9% în aprilie, -0,7% în mai, un timid +1,2% în iunie și, din nou, un abrupt -4,6% în iulie!

Pentru cei care nu știu, ponderea serviciilor în PIB este de peste 60% (industria are cam 16%, agricultura cam 3%, construcțiile peste 9,5% și impozitele peste 10%).

Atunci când două treimi din economie îți scad în asemenea ritm, orice discurs politic axat pe subiecte non-economice este o mizerie în plus în viața publică. Numai puținii fanatizați mai ascultă discursurile pe alte teme. Criza economică lovește țara, iar politicienii se dovedesc inadecvați și departe de realitate.

Care este realitatea sumbră, consecință a orbirii politicienilor? Un nivel de trai precar, prins în toate statisticile și vizibil peste tot:

Mai bine de 18% dintre cetățenii români nu-și permit o masă cu carne sau pește cel puțin o dată la două zile – cea mai mare pondere din UE.

Peste 6% dintre români nu își permit să plătească o conexiune la internet – cea mai mare pondere a sărăciei.

Aveți aici doar trei motive pentru care încrederea în politică și în instituțiile politice este la cel mai mic nivel de după Revoluție:”, este mesajul lui Petrișor Peiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber
19:49
Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber
ECONOMIE Alexandru Nazare, întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN: „Trebuie să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”
19:22
Alexandru Nazare, întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN: „Trebuie să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”
FLASH NEWS Frații Dedeman dau statul în judecată pentru despăgubirea unui teren expropriat pentru viitoarea centură a Iașiului. Diferența uriașă dintre suma oferită de stat și cea cerută de companie
16:15
Frații Dedeman dau statul în judecată pentru despăgubirea unui teren expropriat pentru viitoarea centură a Iașiului. Diferența uriașă dintre suma oferită de stat și cea cerută de companie
ANALIZĂ Cu cât vor plăti mai mult consumatorii casnici pentru energia electrică, față de toamna lui 2025. Avertisment al Asociației Energia Inteligentă
14:29
Cu cât vor plăti mai mult consumatorii casnici pentru energia electrică, față de toamna lui 2025. Avertisment al Asociației Energia Inteligentă
ANALIZĂ Europa schimbă harta gazelor, dar statul condamnă românii la sărăcie. Cum este irosită uriașă șansă Neptun Deep. Expert: România se ocupă de găinării
06:00, 06 Oct 2026
Europa schimbă harta gazelor, dar statul condamnă românii la sărăcie. Cum este irosită uriașă șansă Neptun Deep. Expert: România se ocupă de găinării
ECONOMIE UE suplimentează cu 130 de milioane de euro sumele alocate pentru sisteme antidrone. Ce noi oportunități de finanțare apar pentru România
20:07, 05 Oct 2026
UE suplimentează cu 130 de milioane de euro sumele alocate pentru sisteme antidrone. Ce noi oportunități de finanțare apar pentru România
Mediafax
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
Digi24
Donald Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”
Cancan.ro
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Click
Michael Douglas, mărturisire stânjenitoare despre Julia Roberts: „Eram foarte beat”. Incidentul care a rupt prietenia
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și 'prințesa' Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Bilic explică ce trebuie să mănânci pentru sănătatea oaselor: „Nu este suficient să acordăm atenție unui singur nutrient”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum se repară singură retina afectată
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
LIVE Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul PSD pentru negocieri. Ce condiţii pun social-democrații pentru a susţine viitorul Guvern
10:58
Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul PSD pentru negocieri. Ce condiţii pun social-democrații pentru a susţine viitorul Guvern
NEWS ALERT O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Istanbul. O victimă a murit, 10 persoane au fost salvate. Altele sunt căutate sub dărâmături
10:54
O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Istanbul. O victimă a murit, 10 persoane au fost salvate. Altele sunt căutate sub dărâmături
ACUZAȚII WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
10:44
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
CONTROVERSĂ María del Carmen Abascal, cunoscută drept „Maricarmen”, a murit la 87 de ani. Evacuarea femeii a stârnit un scandal uriaș în Spania
10:40
María del Carmen Abascal, cunoscută drept „Maricarmen”, a murit la 87 de ani. Evacuarea femeii a stârnit un scandal uriaș în Spania
ULTIMA ORĂ Surse: Rareș Bogdan, așteptat la DNA Iași în dosarul Bogos, în care a fost audiat și Ilie Bolojan
10:35
Surse: Rareș Bogdan, așteptat la DNA Iași în dosarul Bogos, în care a fost audiat și Ilie Bolojan
Gândul de Vreme ANM anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal, dar revin ploile torențiale și descărcările electrice. Care sunt zonele vizate
10:31
ANM anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal, dar revin ploile torențiale și descărcările electrice. Care sunt zonele vizate

Cele mai noi

Trimite acest link pe