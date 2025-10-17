Prima pagină » Economic » Prețul unui aspirator ROBOT pentru octogenari: Unde se vinde mai ieftin, înainte de reducerile de Black Friday

Prețul unui aspirator ROBOT pentru octogenari: Unde se vinde mai ieftin, înainte de reducerile de Black Friday

18 oct. 2025, 00:13
Prețul unui aspirator ROBOT pentru octogenari: Unde se vinde mai ieftin, înainte de reducerile de Black Friday

La o vârstă înaintată, mulți vârstnici nu mai pot să utilizeze aspiratorul. Să se aplece după furtun și țeavă, să bage ștecherul aspiratorului în priză, să-l transporte prin casă – toate acestea necesită eforturi mari pentru un om în vârstă de 70-75 de ani, dar pentru unul care are 80 de ani.  În plus, riscul să se împiedice peste cablu este crescut. Mulți bunici apelează la rude, alții la menajere sau la firme de curățenie a căror servicii nu sunt deloc ieftine.  

Din fericire, de câțiva ani și-au făcut apariția aspiratoarele robot.  Un exemplu ar fi robotul inteligent de aspirare RCV 5 de la Karcher, care curăță sistematic și autonom podelele dure si covoarele cu peri mici. Aspiratorul transportă murdăria uscată în recipientul de murdărie incorporat de peria rotativă, de peria laterală pentru margini și de vacuum. Nu este însă o tehnologie perfectă, de aceea, este indicat ca vârstnicii să primească asistență din partea rudelor sau vecinilor care se pricep să pornească aspiratoarele robot.

Aspiratorul robotic care poate aspira și curăța cu mopul umed

Având senzor ultrasonic, poate detecta covoarele și le poate curăța cu funcția Auto-Boost la puterea maximă. Pe lângă aspirat, poate să curețe și cu modul umed. Cu aplicația de control activată printr-un tur de recunoaștere, RCV 5 își face singur o hartă a încăperilor prin detectarea mediului (LiDAR), având setați parametri de curățare individuali.

Cu sistemul dual cu laser și cameră, poate evita obstacolele, precum cablurile, șosetele, pantofii și mobilierul. Pentru ștergere umedă, se introduce unitatea de ștergere, laveta din microfibre, se umple rezervorul de apă curată.

Prețul variază de la 1.217 la 3.600 lei

La un magazin Altex, un robotde aspirare de la Karcher, modelul RCV-5, costă 1.247,39 de lei. Caracteristicile sale: Funcții inteligente, mop, wi-fi, app, senzori, precum și filtru.

Are o autonomie de până la 120 de minute. Are două moduri de aspirare: umedă și uscată.  Se poate găsi în trei culori: alb, argintiu sau galben.

Pe site-ul Emag se găsește un aspirator robot cu funcție de mop Karcher RCV 3, cu consum de 33 W și baterie de 3.200 mAh, la prețul de 1.217,69 lei.  Are un recipient murdărie de 500 ml și un recipient pentru apă de 170 ml.

Modelul RCV 5, cu 5000 Pa, laser dublu, AI, funcție de cartografiere, detectarea camerelor și a obstacolelor, ideal de folosit pentru curățat pardoseli dure, costă 3.630 de lei pe același site.

Pe Evomag, robotul de aspirare Karcher RCV 5 cu WiFi, 36 W, cu o baterie de 5.200 mAh, recipient praf 330 ml și cu un recipient pentru apă de 240 ml se vinde la 2.399,99 lei.

La Flanco, robotul Karcher RCV 3, costă 1.549,99 lei.

Ce spun  clienții nemulțumiți

Cu toate că majoritatea clienților sunt mulțumiți, este indicat ca orice cumpărător să citească și opiniile scrise ale utilizatorilor care nu se consideră satisfăcuți de rezultate. Unii clienți îl laudă pentru că aspiră eficient, dar navigația lasă de dorit și se pierde pe traiectorie, lovindu-se de pereți. Uneori ajunge să urce obstacole de 3 cm. Un alt cumpărător s-a plâns că curăță într-un ritm mult mai lent decât un aspirator normal ce trebuie mânuit. Iar un alt client a reclamat pe secțiunea de comentarii al unui site de magazin online  că senzorul s-a defectat după trei utilizări.

„Aspira destul de bine pentru clasa lui, dar navigatia cam lasa de dorit.( Sau poate doar cel care l-am nimerit eu…) Se loveste de pereti si incearca cu încăpățânare pana reuseste sa se urce peste obstacole de aproximativ 3 cm,poate si mai bine.”

„Aspira destul de bine pentru clasa lui, dar navigatia cam lasa de dorit.( Sau poate doar cel care l-am nimerit eu…) Se loveste de pereti si incearca cu încăpățânare pana reuseste sa se urce peste obstacole de aproximativ 3 cm,poate si mai bine.”

„Pierde harta cand este mutat in alta camera, trebuie permanent resetat daca nu-l folosesti zilnic. In recipientul cu apa nu se poate pune solutie de curatare sau dezinfectare. Senzorul s-a stricat dupa 3 utilizari.”

„Mult inferior față de cel de la CONCEPT…. E silențios dar nu-si face treaba…. Pentru 40 de m2,îi trebuie o oră să se învârtă și tot rămân zone unde nu a ajuns…. Nu-si menține harta….”

