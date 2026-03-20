Premierul Bolojan a discutat cu miniștrii despre măsurile privind prețurile carburanților: La începutul săptămânii viitoare vom definitiva soluțiile / Refuz să vând soluţii populiste

Premierul Ilie Bolojan a avut, vineri, o discuție cu miniștrii Finanțelor și Energiei și cu reprezentații altor inistituții în legătură cu măsurile privind prețurile carburanților. Șeful Executivului a transmis, într-o postare pe Facebook, că la începutul săptămânii viitoare vor fi definitivate soluțiile și a subliniat că plafonarea arbitrară a prețurilor poate conduce la penurie, iar o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de buget. 

La discuție au participat miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, reprezentanți ai Ministrului Economiei, ai ANAF, ai Consilului Concurenței și ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Ilie Bolojan spune că, pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România.

„Am discutat astăzi cu domnii miniștri Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANPC, despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu. Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România”.

Ilie Bolojan anunță controale extinse pe piața carburanților

De asemenea, premierul a transmis că a analizat situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii acestora, dar și soluții de temperare a scumpirii carburanților. Oificialul spune că echipele tehnice vor verifica modul de formare al prețurilor la carburanți pentru evitarea creșterilor speculative.

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni. La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții. Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate”.

În finalul postării, Bolojan a subliniat că refuză să vândă „soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”.

„O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului. Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe