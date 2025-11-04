Prima pagină » Economic » „Profetul” crizei financiare din 2008 vine cu un nou pariu și mizează pe decăderea inteligenței artificiale

04 nov. 2025, 20:13, Economic
Michael Burry, un investitor american celebru pentru că a prevestit criza financiară din 2008, vine cu o nouă previziune și pariază 1,1 mld. de dolari pe decăderea inteligenței artificiale. Investitorul și-a pus la bătaie o mare parte din averea dobândită între 2007 și 2008 pe scăderea acțiunilor Nvidia și Palantir. 

Investitorul Michael Burry, „profetul” care a pariat că piața imobiliară americană se va prăbuși și va provoca criza financiară din 2008, vine cu o nouă „previziune”. Burry și-a pariat o mare parte din avere pe scăderea acțiunilor producătorului de ciupuri Nvidia și ale companiei de software Palantir. Ironic sau nu, acțiunile celor două companii au scăzut după ce dezvăluirea lui a devenit publică. Burry crede că în acest moment există o bulă AI care urmează să se spargă și a făcut postări despre acest eveniment pe contul personal de X încă din aprilie 2023.

Investitorul a publicat mai multe mesaje cu trimitere directă la „bula AI”. Săptămâna trecută, Burry a postat un mesaj pe X, care includea o imagine cu personajul său din filmul “The Big Short” și un avertisment că “uneori vedem bule”. Ieri, investitorul american a distribuit pe profilul său un grafic intitulat „Creșterea cheltuielilor de capital în sectorul tehnologic din SUA este similară cu cea din perioada bulei tehnologice din 1999-2000”.

Companiile au reacționat dur împotriva lui Burry

CEO-ul companiei software Palantir, Alex Karp, i-a criticat dur pe cei care au luat poziții împotriva companiei sale, făcând trimitere în mod special la Michael Burry. Acțiunile companiei au scăzut astăzi cu aproximativ 9%, chiar dacă Palantir a depășit estimările Wall Street pentru al treilea trimestru. Investitorii au devenit mai precauți când vine vorba de evaluările ridicate ale companiilor care au legătură cu inteligența artificială. Nici Nvidia nu a scăpat, acțiunile companiei au scăzut cu peste 2%.

„Ideea că cipurile și tehnologia sunt ceea ce vrei să vinzi în lipsă este o nebunie. De fapt, el vinde în lipsă AI. … Am fost noi și Nvidia”, a spus CEO-ul Palantir, Alex Karp.

