OpenAI dezvăluie că peste 1 milion de oameni vorbesc săptămânal cu ChatGPT despre sinucidere

28 oct. 2025, 19:39, Știri externe
OpenAI a raportat că peste 1 milion de oameni discută săptămânal despre sinucidere cu ChatGPT, chatbotul cu AI creat de companie. 

Statisticile sunt estimări din producția de trafic. Ultima actualizare a modelului GPT-5, bazată pe informațiile a peste 170 de experți în sănătate mintală, a redus cu 65% răspunsurile neconforme în conversațiile legate de suicid.

Aproximativ 0,15% dintre utilizatorii activi săptămânal – echivalentul a peste un milion de persoane – participă la discuții care prezintă indicatori expliciți de planificare sau intenție suicidară, potrivit Disclose.

170 de psihiatri au conceput răspunsuri adecvate pe care să le dea ChatGPT

Potrivit BBC,   printre acești experți se numără peste 170 de psihiatri, psihologi și medici de familie care au practicat în 60 de țări, a declarat compania OpenAI.  Aceștia au conceput o serie de răspunsuri prin ChatGPT pentru a încuraja utilizatorii să caute ajutor în lumea reală.

„Chiar dacă 0,07% sună ca un procent mic, la nivelul unei populații cu sute de milioane de utilizatori, acestea pot fi de fapt destul de multe persoane”, a spus Dr. Jason Nagata, profesor care studiază utilizarea tehnologiei în rândul tinerilor adulți de la Universitatea din California, San Francisco.

„Inteligența Artificială poate lărgi accesul la asistență pentru sănătate mintală și, în anumite privințe, poate sprijini sănătatea mintală, dar trebuie să fim conștienți de limitări”, a adăugat Dr. Nagata.

OpenAI a fost dat în judecată pentru că ar fi încurajat un adolescent să se sinucidă

Schimbările vin în contextul în care OpenAI se confruntă cu o examinare juridică tot mai mare a modului în care ChatGPT interacționează cu utilizatorii. Într-unul dintre cele mai notabile procese intentate recent împotriva OpenAI, un cuplu din California a dat în judecată compania pentru moartea fiului lor adolescent, susținând că ChatGPT l-a încurajat să se sinucidă în aprilie.

„Tot mai mulți utilizatori se luptă cu psihoza AI, deoarece chatboții creează iluzia realității”, a declarat profesorul Robin Feldman, directorul AI Institutul de Drept și Inovație de la Universitatea de Drept din California.

