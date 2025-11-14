Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia

O firmă cu zeci de contracte cu statul, majoritatea pe consultanță sau resurse umane, se ocupă de recrutarea „capetelor” Hidroelectrica. ARC Consulting, deținută de Elena și Radu Căprar, derulează procesul de recrutare pentru funcțiile de CEO și CFO, cele mai importante roluri executive ale celui mai mare producător de energie din România. S-au depus mii de CV-uri și, în finală, au mai rămas două persoane: Mihai Aniței și Radu Ioan Constantin pentru funcția de CEO, potrivit informațiilor Economedia. Primul este un manager a cărui carieră s-a intersectat de cel puțin trei ori cu Rusia, al doilea are o istorie cu Hidroelectrica de 17 ani pe diferite funcții de conducere.

Soarta Hidroelectrica este lăsată, astfel, la mâna unei companii care a recrutat personal pentru Primăria Mediaș, Reghin sau Societatea Salina Turda, așa cum arată datele oficiale ale Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Acum este vorba însă de cea mai importantă companie pentru securitatea națională energetică a României, pentru că Hidro produce 27% din energia din România cu cele 188 de hidrocentrale amplasate pe apele României. Mai mult, compania, prin divizia de furnizare de energie electrică, are o cotă de piață de 15%, conform celui mai recent raport al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

De asemenea, unul dintre favoriți pentru conducerea executivă, Mihai Aniței, selectat dintre miile de CV-uri de către firma ARC Consulting, are o istorie de legături cu Rusia.

Atribuire directă pentru recrutarea șefilor Hidroelectrica

Contractul pentru derularea recrutării șefilor Hidroelectrica a fost atribuit direct companiei din Cluj-Napoca. Suma nu este mare: 29.000 de lei, adică circa 5.800 de euro, dar implicațiile sunt mai departe de bani. Conform informațiilor Gândul, în finală, selectați de recrutor, au rămas doar cei doi favoriți amintiți, deși au participat și alți manageri cu experiență în spate, inclusiv fostul CEO Bogdan Badea.

Recrutarea ar fi trebuit să se realizeze printr-un operator independent, conform cerințelor europene. De altfel, România riscă să piardă 300 mil. euro tocmai din cauza numirilor politice la nivelul companiilor de stat, așa cum a scris Economedia, în exclusivitate. Este vorba de o reformă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind guvernanța corporativă a companiilor de stat.

Or, în loc de o companie consacrată în domeniul head-hunting de gulere albe, Hidro a atribuit contractul direct către compania clujeană.

Datele Termene.ro arată că firma de recrutare are zeci de contracte de achiziții directe cu mai multe entități ale statului, de la companii precum Hidroelectrica, CE Oltenia, Primăria Reghin sau Mediaș. Deși firma are o vechime de 23 de ani, achizițiile publice au explodat începând cu 2016.

Obiectul contractului în cauză este „servicii selecție membri directorat prestate de un expert independent, specializat și autorizat”.

De altfel, ARC Consulting a mai avut contracte, de-a lungul vremii, inclusiv cu AMEPIP, super agenția care controlează companiile de stat din România.

„Recrutare, selecție, evaluarea personalului, consultanță pentru optimizare organizațională, studii salariale și training sunt câteva dintre serviciile pe care ARC Consulting are expertiză în domeniul resurselor umane”, se arată pe site-ul companiei.

Cine sunt finaliștii selectați de ARC Consulting să conducă Hidro

Radu Ioan Constantin este membru al directoratului Hidroelectrica. La vârsta de 26 de ani, se angaja ca economist în cadrul aceleiași companii și, ulterior, a avansat pe diverse departamente. deține o diplomă de economist de la Facultatea de Management Financiar de la Institutul Bancar Român (2001-2006), una de Inginer Diplomat de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (Germana) de la Universitatea Politehnica București (2001-2007) și are un MBA – Româno-German în management antreprenorial de la Academia de Studii Economice București și Universitatea Gelsenkirchen Germania (2007-2009).

Este fiul jurnalistului Dan Constantin de la Jurnalul Național, apropiat al lui Dan Voiculescu.

Mihai Aniței a condus mai multe companii din sectorul chimic sau energetic. Interesante sunt legăturile sale cu Rusia de-a lungul timpului, în contextul în care este în cărți pentru preluarea unei companii critice în arhitectura energetică a României.

Într-un interviu din 2025 de pe canalul de Youtube Proper Talks, Aniței spune: „Am lucrat ca director industrial la Saint-Gobain Glass, unde am avut diferite poziții în lume. Apoi m-am mutat în America pentru o companie care era cotată la bursa de la New York. Am fost director de operațiuni pentru Rusia, Ucraina și Europa de Est. Iar ultima mea poziție executivă a fost la Azomureș, un combinat de îngrășăminte chimice.”

În perioada în care a condus Azomureș, compania ar fi negociat – în 2018 – un contract pentru achiziția a 7 mld. metri cubi de gaz de la nimeni alta decât compania Gazprom, conform informațiilor Economica. Nu este clar, însă, dacă s-a parafat contractul, însă datele din piață spun că Azomureș, cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice din România, a luat gaz rusesc cu două mâini, pentru că era mai ieftin, până la izbucnirea războiului din Ucraina.

Înainte de 2008, Aniței a fost, timp de cinci ani, director general la Ductil Steel Buzău. În 2008, compania a fost preluată de grupul rus Mechel, pentru suma de 142 mil. euro. El a mai fost director general la producătorul de zahăr Agrana, funcție pe care a preluat-o odată cu achiziția fabricii de către austrieci în 1998.

Cel mai probabil, soarta conducerii perlei energiei României, Hidroelectrica, se va tranșa până la finalul lunii, care este termenul limită pentru implementarea reformei din PNRR.