România a obținut aprobarea Planului de Redresare și Reziliență la ECOFIN. Mai primim 11 milioane de euro până la finalul lui 2026

România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. În cadrul Consiliului, România este reprezentată de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanțelor.

„Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană. Renegocierea PNRR a fost începută cu peste 1 an în urmă, acesta fiind al 3-lea Guvern care duce discuții cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce țineau de implementarea planului și renegocierea alocărilor. Responsabilitatea și seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele 4 luni au condus la menținerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României.

Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești. România a încasat până în prezent 10,7 mld euro din PNRR și urmează să primească până la sfârșitul anului viitor aproximativ acceași sumă. Relansarea economică este condiționată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cele din PNRR, cât și cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare. Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, și 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe șase cereri de plată (dintre care trei deja transmise). Numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiția reformelor asumate. 6 țări europene au avut PNRR-ul revizuit, iar Comisia a aprobat planul pentru toate.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a prezentat în cadrul ECOFIN, la Bruxelles, situația deficitului bugetar al României, după adoptarea celor două măsuri fiscale. România a trebuit să demonstreze că poate respecta noua țintă de deficit, de 8,4% din PIB și să convingă Comisia Europeană că țara noastră este pe drumul pentru a-și corecta traiectoria economiei.

„După patru ani de negocieri complexe, cred că suntem aproape de a ajunge la un text de compromis, dar nu am ajuns încă la un acord pentru a armoniza ambițiile climatice cu competitivitatea economică, coeziunea regională și flexibilitatea fiscală. În această perioadă, am exprimat îngrijorări legitime cu privire la indexarea automată, impozitarea sectorului aviatic și maritim și recunoaștem că acestea au fost luate în considerare. Știm că o serie de state mai au încă unele probleme. Înțelegem poziția Italiei și a Poloniei în ceea ce privește problema gazelor și a GNL. România va deveni un mare producător de gaze în 2027, odată cu Neptune Deep în Marea Neagră, și reflectăm această realitate viitoare pentru România. Asistăm la o situație diferită față de 2021, când am avut o creștere bruscă a prețurilor. În această vară, prețurile la energie electrică, după eliminarea treptată a plafonului de energie electrică pe care îl aveam, au crescut cu 60 %, ceea ce s-a reflectat în inflație și are un efect major, iar acest lucru a devenit o problemă foarte sensibilă pentru România. De asemenea, analizăm prelungirea perioadei de tranziție a producției de cărbune până în 2040, în loc de 2032”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, în cadrul ECOFIN.

Cel mai important punct de pe agenda ECOFIN a fost votul pentru versiunea revizuită a PNRR-ului. Decizia este esențială pentru economia și planul de investiții a României pe termen lung.

PNRR-ul României are o valoare totală de peste 29 de miliarde de euro și include finanțări pentru digitalizare, tranziția către energie verde și dezvoltarea infrastructurii critice.

