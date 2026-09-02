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Compania americană de petrol Chevron investește peste 7 miliarde de dolari în extracția de petrol în Venezuela

Compania americană de petrol Chevron investește peste 7 miliarde de dolari în extracția de petrol în Venezuela
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Compania gigantică petrolieră Chevron a confirmat extinderea operațiunilor în Venezuela. Decizia a fost luată de companie la câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat un plan ambițios pentru a dezvolta rezerva petrolieră a Venezuelei și a furniza o parte din profit către Pentagon.

Venezuela a naționalizat industria petrolieră din 1976 și și-a creat propria compania de stat, Petroleos de Venezuela SA. A doua naționalizare a avut loc în 2007, când dictatorul Hugo Chavez a presat companiile petroliere străine să se alăture societăților mixte de stat sau să se confrunte cu confiscarea activelor.

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În timp ce Chevron a agreat să se alăture companiilor mixte, alte companii precum Exxon și ConocoPhillips au refuzat, iar regimul venezuelean le-a confiscat activele.

La 20 de ani de la incident și la nouă luni de la capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro de către forțele militare ale SUA, Chevron, singura companie petrolieră americană cu o prezență semnificativă în țară, a anunțat miercuri că i s-au alocat suprafețe suplimentare în Orinoco Belt.

Planurile de asociere în participațiune includ investiții de peste 7 miliarde de dolari în următorii cinci ani, dublând producția la aproximativ 600.000 de barili pe zi față de 2026.

„Istoria Chevron în Venezuela se întinde pe mai mult de un secol, iar poziția noastră extinsă reflectă încrederea noastră în potențialul vast de resurse al țării și în capacitatea sa de a concura pentru investiții în cadrul portofoliului nostru timp de decenii”, a declarat directorul executiv Mike Wirth într-un comunicat pregătit.

„Cu termeni îmbunătățiți și suprafețe suplimentare, consolidăm un portofoliu despre care credem că poate oferi o creștere atractivă a petrolului la costuri reduse, poate susține aprovizionarea cu energie și poate crea valoare diferențiată pe termen lung.”

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite din lume, totalizând peste 303 miliarde de barili de țiței, potrivit Buletinului Statistic Anual 2025 al OPEC. Arabia Saudită se află pe un distant loc secund, cu 267 de miliarde de barili, potrivit Associated Press.

Sursa Foto: Shutterstock

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