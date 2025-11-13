România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”

Companiile ucrainene, afectate de războiul cu Rusia, continuă să-și relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România. Inițial, relocările s-au făcut sub forma unor evacuări de urgență, dar acum companiile își planifică mutările pentru a intra pe piețele UE pentru a-și asigura continuitatea business-urilor.

Interesul companiilor ucrainene pentru relocare a rămas crescut de la începutul invaziei rusești. Polonia și Germania sunt principalele destinații pentru afacerile ucrainene, însă companiile se orientază și spre România sau Bulgaria care intră în cursa popularității pentru taxele competitive și costurile cu forța de muncă mai reduse, comparativ cu țările din Vest. De la începutul invaziei și până în prezent peste 700 de companii ucrainene au intrat pe piața românească, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Investitorii ucraineni erau atrași de forța de muncă ieftină și de taxele mici, dar taxele pentru companii și IMM-uri vor crește semnificativ din 2026. Impozitul pe dividente va crește de la 10% la 16%, rata toatlă de impozitare a firmelor va crește de la 24,4% la 29,4%, iar pragul pentru microîntrepinderi va scădea la 100.000 de euro. Chiar dacă avea taxe mici și costuri reduse cu forța de muncă, acum România depășește țări precum Slovacia, Lituania, Croația, Ungaria și Bulgaria, la capitolul taxării companiilor.

Cel mai bogat om din Ucraina investește în România

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a depus oferte pentru preluarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex, și ArcelorMittal Tubular Products Iași. De asemenea, compania ucraineană Biopharma Plasma se pregătește să construiască o fabrică la Oradea unde va produce medicamente prin procesarea plasmei. Omul de afaceri operează deja în România în sectorul energetic prin compania DTEK Renewables International.

Sectorul cel mai activ în procesul de relocare este IT-ul, unde compania ucraineană SPD Technology a anunțat că va deschide o reprezentanță în România. De asemenea, furnizorul de servicii IT Sigma Software Group a deschis un hub de inginerie în țară iar N-iX, o companie ucraineană de dezvoltare software și outsourcing a deschis un birou în Capitală. Pe lângă IT, companiile din industria ușoară, prelucrarea lemnului, fabricarea de componente și industria alimentară sunt foarte active în ceea ce privește relocarea. Nova Poshta, cel mai mare operator poștal cu capital privat din Ucraina a intrat în România, iar Biosphere, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de bunuri de uz casnic, igineă și produse de uz profesional din Europa de Est și Asia Centrală, a cumpărat fabrica Alufix din Brașov.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot mai des cu probleme. Este înregistrat un val de INSOLVENȚE la privaţii din România