Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot mai des cu probleme. Este înregistrat un val de INSOLVENȚE la privaţii din România

Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot cu mai multe probleme. Peste 980 de dosare de insolvență au fost depuse în octombrie anul acesta. Cu o creștere de 34,7% față de anul trecut, anunţă platforma de analiză financiară RisCo. Dacă privaţii se luptă cu insolvenţele, o serie de şefi din companiile statului stau pe salarii babane şi în acelaşi timp pe datorii colosale către bugetul de stat.

Potrivit Antena 3, situaţia companiilor pe judeţe se prezintă astfel: Maramureșul a înregistrat cea mai mare creștere a insolvențelor de 411% faţă de anul trecut, cu 46 de dosare. Brăila: 375%, Sibiu: 240%, Vaslui: 233% sau Ilfov: +200%.

Dacă ne uităm la domeniile afectate, cele mai lovite sunt agricultura construcţiile si transporturile. Mai exact firmele din domeniul cultivării plantelor nepermanente +163%, constructii instalații electrice sau tehnico-sanitare: +120%, iar în transportul rutier de mărfuri +88%.

„Insolvenţele vor creşte în perioada următoare. Ele sunt consecințele măsurilor macro-economice luate în ultimele luni, respectiv creșterea de taxe, creșterea preţurilor la energie, la transporturi… Firmele încasează mai puţini bani. E oarecum normal, nu ne dorim acest lucru. În Agricultură există probleme, sunt afectate firmele mici, cele care beneficiază de mai puţine subvenţii, a fost şi seceta. Toate duc la insolvenţele unor firme. Noi ne așteptăm ca insolveţele să crească, urmează şi altele. Toate vor duce la o scădere a consumului şi, implicit, mai puţini bani în piaţă”, a declarat Cătălin Dumitrescu, director general RisCo.

Topul companiilor de stat datoare la stat

Şi, în timp ce privaţii se luptă cu insolvenţele, o serie de şefi din companiile statului stau pe salarii babane şi în acelaşi timp pe datorii colosale către bugetul de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trimite notificări pe bandă companiilor de stat pentru a-şi plăti datoriile. La date de 30 octombrie 2025, undeva la 250 de companii ale statului figurează cu datorii către fisc în valoare de 9,4 miliarde de lei adică 1,8 miliarde de Euro. ANAF cere acum plata urgentă a datoriilor şi a intrat într-o campanie amplă de transmitere de notificări.

În cazul în care aceste companii nu ajung la înţelegeri, la eşalonări de plată, şefii Fiscului spun că vor proceda la executare silită – greu de crezut, totuşi că vor avea şanse reale cu unele companii de stat care sunt în diverse stadii – insolvenţă, faliment.

În TOP 3 companii ale statului cu cele mai mari datori la buget, surpriză sau nu, pe locul întâi este Societatea Naţională a Căilor Ferate Române CFR SA cu un sold de 674.864.436 de lei.

Această companie pare să fi devenit un sac fără fund pentru statul român şi, din păcate, până acum nici un management nu reuşeşte să o aducă la un nivel decent.

Pe locul al doilea o altă companie de pe şine, respectiv CFR Marfă cu datorii de 432.990.195 de lei. Aici se complică treaba pentru că nişte conducători luminaţi, în loc să pună pe picioare această companie au băgat-o în insolvenţă şi în locul ei a răsărit Carpatica Feroviar România, aceasta dorindu-se a reabilita transportul de marfă pe căile ferate autohtone.

Locul trei Complexul Energetic Hunedoara cu 312.368.780 de lei datorii către stat. Aici este reţeta perfectă a unui faliment costisitor, instituţia plimbându-se prin insolvenţe, reorganizări, dar în acelaşi timp a fost locul numirilor politice la conducere, salarii gigantice, bonusuri inventate din pix dar şi o mulţime de grupări sindicale care au căpuşat banii statului, în definitiv.