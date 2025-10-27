Industria textilă din România continuă să fie unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei. Sectorul și-a dublat volumul cifrei de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la 8,6 mld. lei în 2008 la 17,3 mld. lei în 2024, o creștere remarcabilă de aproape 102%. Astăzi se produce din ce în ce mai mult, deși numărul de angajați a scăzut la aproape jumătate.

Industria textilă și de confecții din România trăiește una dintre cele mai importante transformări economice. Cifrele de afeceri și profiturile s-au dublat, dar numărul angajaților s-a redus la jumătate, conform unei analize Termene.ro. Spre deosebire de 2008 când afacerile totale erau la 8,6 mld. lei, sectorul a crescut cu peste 100%. 7.230 de companii au depus bilanțul anul trecut și au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de 17,3 mld. lei și un profit net total de 307 mil. lei.

Forța de muncă și costruile, provocările industriei

Deși cifrele arată bine, industria s-a lovit de un declin accentuat al forței de muncă. În ultimii 15 ani, aproximativ 200.000 de locuri de muncă au fost disponibilizate, iar mai multe fabrici importante au închis porțile activității. Principalele probleme de care se lovește industria textilă în prezent sunt forța de muncă și structura costurilor. Mulți dintre angajații cu experiență au plecat spre alte țări în timp ce numărul absolvenților de inginerie textiă a scăzut seminficativ. De asemenea, sectorul se lovește de cheltuielile salariale care reprezintă peste 80% din costuri, lăsând marje de buget destul de mici pentru investiții.

În ciuda numărului de personal scăzut, productivitatea per angajat a crescut de aproape patru ori. Automatizarea, digitalizarea și investițiile în eficiență au dus productivitatea de la aproximativ 56.900 de lei per angajat la aproximativ 212.490 lei, un plus de 273%.

Cum s-a schimbat clasamentul companiilor din sectorul textil

Când vine vorba de topul celor mai mari companii active în industria textilă, acesta s-a schimbat complet din 2008. Doar una din firmele aflate în top 10 acum 17 ani a rămăs în vârful clasamentului, este vorba de Italtextil Sărata. Actualul lider este Sun Garden Management care a avut afaceri de 1.27 mld. lei anul trecut. În clasament urmează GST Saftey Textiles Ro, Dual Borgstena Trim și Italtextil Sărata. Primele 10 firme din clasament au avut în 2024 afaceri cumulate de 4 mld. lei, mai mult decât dublu față de afacerile cumulate ale celor 10 companii în 2008. În prezent, firmele din top controlează aproximativ 23,3% din valoarea totală a pieției, comparativ cu 19,4% în 2008.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului

O fabrică de renume din România și-a închis activitatea. Câți angajați au rămas fără loc de muncă