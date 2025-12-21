Americanii se confruntă cu o criză în toată regula după ce au fost raportate creșteri ale costurilor asistenței medicale. Epicentrul dezastrului iminent este Virginia de Vest din cauza creșterii primelor de asigurare pe fondul îngrijorărilor legate de accesibilitate. Subvențiile majorate pentru prime adoptate de administrația Biden ca parte a unui pachet de ajutor pentru COVID-19 din 2021, prevăzute în Legea privind Asistența Medicală Accesibilă, vor expira la 31 decembrie 2025.

Dacă se reînnoiește planul existent, s-ar putea raporta o creștere de aproape 400%, ceea ce va însemna că suma va ajunge la 1.965 de dolari, iar pentru Donald Trump și Partidul Republican ar putea deveni o problemă de mare risc la alegerile de anul viitor.

Cavaleria nu pare să vină să salveze subvențiile sporite pentru primele de asigurări. Deși se așteaptă ca întreaga Cameră a Reprezentanților din Congres să voteze în ianuarie propunerea democraților pentru o prelungire a acestora pentru încă trei ani.

Kariline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a dclarat că Trump este „foarte preocupat de găsirea unei propuneri pentru rezolvarea problemei și speră că va reduce costurile pentru consumatori”, adăugând că „nu ia în considerare o prelungire directă a subvențiilor pe doi ani contrar știrilor false”.

În 2026, milioane de americani ar putea plăti sute de dolari în plus la asigurările medicale

Însă, prelungirea s-ar putea confrunta cu obstacole semnificative când va ajunge în Senat. Milioane de americani vor fi nevoiți să cheltuiască mai mulți bani pentru asigurare în 2026 sau riscă să rămână neasigurați medical.

Pe de altă parte, subvențiile inițiale, care se află sub legea reformei sanitare istorice din 2010, vor fi disponibile, limitând plătițe lunare pentru planul de referință la maxim 10% din venitul fiecărei gospodării americane aflată în pragul sărăciei.

Dacă creditele fiscale nu sunt reînnoite, un american obișnuit ar putea plăti sute de dolari în plus pentru prețul asigurării.

„Eu și alți aproximativ 65.000 de locuitori din Virginia de Vest suntem pe cale să fim excluși”, a spus Mike Plant, un consultant pe relații publice care a descoperit cât are de plătit în următorul an la primele de asigurări medicale.

Beneficiile „Obamacare”

Plante este unul dintre cei 22 de milioane de americani care s-au înscris la asigurarea de sănătate din cadrul „Legii privind îngrijirea medicală accesibilă”, cunoscută și ca „Obamacare”, fiind cea mai semnificativă revizuire de reglementare și extindere a sistemului de asigurări din SUA de la adoptarea Medicare și Medicaid în 1965.

Numai în 2025, 24,3 milioane de americani s-au înscris la polițele din 2025. Cei cu venituri mici s-au putut înscrie la polițe de 0 dolari, iar cei din clasa de mijloc au devenit eligibili pentru prima dată.

Zece state oferă rezidenților eligibili subvenții suplimentare finanțate de stat pentru a atenua creșterea primelor de anul viitor. California a alocat 190 de milioane de dolari pentru a înlocui subvențiile sporite pentru americanii cu venituri mici în 2026, scrie CNN.

După expirarea creditelor lor fiscale de la 31 decembrie 2025, primele vor crește vertiginos.

„Este o criză în toată regula”

Primele de asigurare medicală reprezintă plata fixă, lunară pe care un american o efectuează unei companii de asigurări pentru a menține activă acoperirea medicală.

Este o criză în toată regula”, a spus Mike Pushkin, șef al filialei Partidului Democrat din Virginia de Vest, pentru Financial Times.

„Statul nostru o să fie cel mai grav lovit de eșecul Congresului și al administrației Trump pentru a extinde aceste subsidii”.

Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a reduce prețurile în SUA, accesibilitatea fiind o prioritate pe agenda politică. Votanții americani greu încercați îi vor acorda cea mai mare atenție la alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor.

„Va deveni problema centrală, pentru că este ceva ce știm și simțim cu toții”, a spus Ellen Allen, șefa organizației West Virginians pentru Asistență Medicală Accesibilă.

În 2022, numărul americanilor asigurați în Virginia de Vest era de 23.000. Astăzi a ajuns la 67.000.

Briana Martin, directoarea executivă al unei organizații non-profit care administrează o bancă de alimente pentru combaterea risipei alimentare, s-a declarat alarmată de creșterea cererilor.

Ea spune că „solicitările vin de la oameni care muncesc și se luptă să pună mâncarea pe masă”.

„Americanii de rând au de ales între a mânca, a-și plăti chiria sau a merge la medic”

Sondajele arată că americanii sunt tot mai îngrijorați în privința creșterii chiriilor, a prețurilor la alimente și a costurilor asistenței medicale. Furia față de costurile de trai s-ar putea reflecta în rezultatele alegerilor din Virginia, New Jersey și New York City.

Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research în noiembrie, 65% dintre americanii intervievați au răspuns că sunt foarte îngrijorați de prețurile alimentelor și al bunurilor de consum care au sărit în aer. 61% și-au exprimat consternarea față de prețurile chiriilor și al locuințelor.

Presa din SUA a raportat că Trump ia în considerare un nou plan pentru a reduce costul asigurărilor de sănătate, deși este puțin probabil să prelungească subvențiile ACA care expiră la finalul acestui an.

„Oamenii vor avea de ales între a plăti chiria, mâncarea, utilitățile sau să plătească medicul. Costurile de trai sunt foarte mari, iar salariile au stagnat”, a spus Briana Martin.

Ce vor republicanii?

Republicanii ar prefera să lase subvențiile să expire, considerând că numai americanii care au cu adevărat nevoie ar trebui să primească ajutor din partea statului. Ei acuză că sistemul de asigurări medicale este oricum plin de fraude și abuzuri.

Experții se tem că mulți americani vor renunța complet la asigurarea medicală dacă expiră creditele fiscale.

Rata persoanelor neasigurate de 5,9% în Virginia de Vest ar putea ajunge la 18-20% în numai doi ani, a estimat Allen.

„Avem deja cele mai crescute rate ale mortalității, unele zone au ajuns la niveluri comparabile cu țări din lumea a treia”, a spus ea.

Cei mai loviți sunt americanii de 50-60 de ani.

Cântăreț de muzică folk:„Republicanii vor să scape complet de Obamacare”

„Teama mea este că intenția lor este doar ca să scape complet de Obamacare”, a spus Curtis Lovejoy, un artist de muzică folk de 37 ani din Pineville, din Munții Apalași.

Asigurarea pe care o primește prin ACA o costă 487 de dolari pe lună. Asigurarea sa ar putea crește cu încă 360 de dolari de anul următor. A trebuit să renunțe la al doilea loc de muncă care i-a redus veniturile anuale cu 5.000 de dolari pentru că ar fi plătit pentru asigurare cu 1.548 de dolari mai mult.

Sursa Foto: Envato/Profimedia

Autorul recomandă: Lovitură uriașă pentru Trump. Senatul american respinge anularea „Obamacare”. Cine a tras „glonțul de argint”