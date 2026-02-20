Parcare cu două etaje în Aeroportul Otopeni. Când va fi gata și de câte locuri va dispune

A fost organizată o licitați de către Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) pentru construirea unei parcări cu două etaje care va avea peste 800 de locuri, la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni.

Parcare cu două etaje în Aeroportul Otopeni

Proiectul are un buget de 63,66 milioane de lei fără TVA și un termen de execuție de 24 de luni de la data începerii lucrărilor. La licitație s-au înscris mai mulți participanți, printre care Hyatt Development 2011, BOG’ART și diverse asocieri de companii, precum Construcții Erbașu – Atopum Invest, Băiculescu Construct – Hidrotop Top Construct și Consola Grup Construct – RO Construct Centerl, relatează Libertatea.

În paralel va fi consolidată și parcarea terminalului Sosiri de la Aeroportul Otopeni. Contractul pentru lucrarea aceasta, estimat inițial la 32,33 milioane de lei fără TVA pentru o perioadă de 46 de luni, a fost atribuit companiei DAS Iași, care a câștigat licitația cu o ofertă de 28,76 milioane de lei fără TVA. La această licitație a participat și BOG’ART.

Totodată, în construcție se află și magistrala de metrou M6, ea ar trebui să devină funcțională până în 2028, dacă lucrările se vor desfășura conform calendarului.

