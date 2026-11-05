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Investitorii americani s-au speriat de victoria democraților în SUA. Bursele americane sunt în picaj din cauza temerilor că democrații vor bloca investițiile în centre de date. De la euforie la panică, în mai puțin de 24 de ore

Investitorii americani s-au speriat de victoria democraților în SUA. Bursele americane sunt în picaj din cauza temerilor că democrații vor bloca investițiile în centre de date. De la euforie la panică, în mai puțin de 24 de ore
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Wall Street a înregistrat joi, 5 noiembrie, una dintre cele mai dure sesiuni bursiere din ultimul an și jumătate, pe fondul temerilor că victoria categorică a Partidului Democrat în alegerile pentru Congresul SUA ar putea pune frână investițiilor de sute de miliarde de dolari în infrastructura pentru inteligență artificială. Acțiunile marilor producători de semiconductori și ale companiilor care construiesc și operează centre de date s-au prăbușit, în timp ce investitorii au început să reevalueze perspectivele de creștere ale sectorului tehnologic.

Potrivit datelor publicate de Associated Press și Reuters, indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile tehnologice, a pierdut joi aproximativ 5,5%, coborând la 24.315 puncte. Indicele S&P 500 s-a depreciat cu 4,4%, iar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1.833 de puncte, echivalentul unui declin de 3,4%.

Pentru Nasdaq, scăderea a însemnat intrarea în teritoriul unei corecții bursiere, indicele ajungând cu aproape 12% sub maximul istoric atins în luna octombrie. A fost cea mai dificilă zi pentru principalele burse americane de la turbulențele provocate de tarifele comerciale anunțate de administrația Trump în aprilie 2025.

Victoria democraților schimbă calculele investitorilor

Declinul survine după ce democrații au obținut o victorie categorică în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, desfășurate pe 3 noiembrie, preluând controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților.

Rezultatul electoral a provocat o schimbare importantă a așteptărilor de pe Wall Street. Investitorii se tem că noua configurație politică va permite intensificarea controalelor asupra industriei inteligenței artificiale, inclusiv asupra proiectelor de centre de date care consumă cantități uriașe de energie electrică și apă.

În state precum Texas și Georgia, victoria candidaților democrați care au susținut restricții sau suspendări temporare ale unor proiecte de centre de date a amplificat îngrijorările industriei.

În plus, opoziția comunităților locale față de asemenea investiții a devenit tot mai puternică, pe fondul preocupărilor privind creșterea facturilor la electricitate, presiunea asupra rețelelor energetice și utilizarea resurselor de apă.

Marea temere a investitorilor nu este că toate centrele de date vor fi interzise, ci că noile reglementări, restricțiile locale și întârzierile în obținerea autorizațiilor vor încetini semnificativ ritmul construcțiilor.

Investiții de miliarde de dolari, puse sub semnul întrebării

Potrivit unei estimări UBS, citate de Reuters, aproximativ 30% din capacitatea suplimentară de centre de date planificată în Statele Unite pentru 2028 ar putea fi expusă riscului unor suspendări ale construcțiilor.

O eventuală încetinire ar afecta întregul ecosistem al inteligenței artificiale: de la constructorii de centre de date și furnizorii de infrastructură cloud până la producătorii de cipuri, echipamente electrice și companiile energetice.

Aceste investiții au reprezentat unul dintre principalii factori care au alimentat ascensiunea burselor americane în ultimii ani. Companiile tehnologice au direcționat sume uriașe către extinderea capacităților de calcul, anticipând o creștere rapidă a cererii pentru servicii bazate pe inteligență artificială.

Perspectiva unor blocaje administrative și politice amenință acum ritmul acestei expansiuni.

 Nvidia, AMD și companiile de centre de date, printre cele mai afectate

Vânzările masive au lovit în special producătorii de semiconductori și societățile specializate în infrastructura pentru inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia au pierdut aproximativ 9,3%, în timp ce Advanced Micro Devices (AMD) s-a prăbușit cu 17,3%, potrivit datelor de închidere publicate de Associated Press.

CoreWeave, companie specializată în furnizarea de capacitate de calcul pentru inteligența artificială, a înregistrat o scădere de 9,8%, iar GE Vernova, implicată în furnizarea de echipamente și infrastructură energetică, a pierdut 7,5%.

Presiunea s-a extins și asupra altor companii asociate cu dezvoltarea infrastructurii AI, inclusiv operatori de centre de date și furnizori de energie.

Reuters a relatat că indicele Nasdaq 100 era pe cale să piardă peste 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în cursul sesiunii, reflectând amploarea retragerii investitorilor din sectorul tehnologic.

De la euforia electorală la panică, în numai 24 de ore

Evoluția piețelor este cu atât mai spectaculoasă cu cât, miercuri, imediat după alegeri, bursele americane înregistraseră creșteri puternice.

Investitorii salutaseră inițial diminuarea incertitudinii politice și perspectiva unei limitări a puterii administrației Trump de către un Congres controlat de democrați.

Unele dintre cele mai mari companii tehnologice au beneficiat chiar de așteptările privind restricționarea construcției de noi centre de date. O ofertă mai redusă de capacitate de calcul ar putea avantaja operatorii care dispun deja de infrastructură importantă.

Joi însă, sentimentul pieței s-a inversat dramatic. Investitorii au început să pună accentul pe riscurile pentru întregul lanț de investiții în inteligența artificială.

Analiștii avertizează că victoria democraților nu reprezintă singura explicație a prăbușirii bursiere. Costurile ridicate ale finanțării, evaluările foarte mari ale companiilor tehnologice, rezultatele financiare dezamăgitoare ale unor producători de cipuri și îndoielile privind recuperarea investițiilor în AI au contribuit, de asemenea, la valul de vânzări.

Wall Street începe să reevalueze costul revoluției AI

Scăderile puternice sugerează că investitorii devin tot mai preocupați de raportul dintre sumele investite în inteligența artificială și profiturile pe care această tehnologie le poate genera.

Sectorul este prins între două presiuni: pe de o parte, necesitatea unor investiții masive în energie, cipuri și centre de date, iar pe de altă parte, riscul ca autoritățile să limiteze sau să întârzie dezvoltarea acestor proiecte.

Victoria democraților a accentuat această incertitudine, transformând o problemă locală, legată de autorizațiile pentru centre de date, într-un factor de risc major pentru piețele financiare americane.

Pentru Wall Street, întrebarea nu mai este doar cât de repede se va dezvolta inteligența artificială, ci și dacă investițiile uriașe care susțin această revoluție tehnologică vor putea continua în ritmul anticipat și vor genera profiturile așteptate.

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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