Arcul de triumf gigantic dorit de Trump primește undă verde. Administrația sa vrea să înceapă rapid construcția, înainte ca democrații să preia controlul Congresului

Proiectul unui arc de triumf de 76 de metri, propus de președintele Trump la Washington, a primit pe ultima sută de metri aprobarea finală. Administrația americană vrea să înceapă rapid construcția, înainte ca democrații să preia controlul Congresului în ianuarie, în ciuda opoziției publice și a proceselor.

Proiectul prin care Donald Trump intenționează să ridice un arc de triumf în capitala Statelor Unite a primit joi seară aprobarea finală din partea Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei, după o ședință maraton marcată de proteste și intervenții ale cetățenilor care au cerut blocarea construcției, potrivit BBC.

Monumentul, care ar urma să aibă o înălțime de aproximativ 76 de metri, a fost aprobat cu opt voturi pentru și patru împotrivă, în jurul orei locale 22:29.

Decizia a venit după ce peste 100 de persoane, printre care numeroși veterani, au participat la audierea publică pentru a-și exprima opoziția față de proiect. Criticii susțin că monumentul este conceput pentru a satisface ambițiile personale ale președintelui și contestă faptul că ridicarea sa nu a fost autorizată de Congres.

Comisia care a dat undă verde construcției este una dintre cele două instituții federale responsabile de supravegherea modificărilor arhitecturale și urbanistice din Washington. Majoritatea membrilor săi au fost numiți de Donald Trump.

Casa Albă intenționează să înceapă lucrările cât mai repede, înainte ca noul Congres, controlat de democrați, să își preia atribuțiile în ianuarie. Trump și-a exprimat dorința ca monumentul să fie finalizat până la încheierea mandatului său prezidențial, în ianuarie 2029.

Veteranii și organizațiile pentru protejarea patrimoniului contestă proiectul în instanță

Deși aprobarea permite avansarea proiectului, construcția ar putea fi întârziată de procesele intentate de veterani și organizații care militează pentru conservarea patrimoniului istoric american. Oponenții susțin că dimensiunile și amplasamentul arcului ar afecta peisajul unor obiective emblematice ale capitalei, inclusiv Memorialul Lincoln, Arlington House și Cimitirul Național Arlington.

Potrivit acestora, monumentul ar modifica perspectivele vizuale dintre aceste repere istorice și ar afecta atmosfera solemnă a ceremoniilor funerare organizate la cimitirul militar. Contestatarii invocă și posibila încălcare a Legii privind lucrările comemorative (Commemorative Works Act), care prevede necesitatea autorizării de către Congres a noilor monumente comemorative ridicate în Washington.

Mai mult, protestatarii s-au adunat joi în apropierea amplasamentului propus pentru construcție.

Administrația Trump a pregătit deja un calendar accelerat al lucrărilor, care presupune organizarea a două schimburi de câte zece ore zilnic, astfel încât activitatea pe șantier să se desfășoare aproape continuu. Tot joi, Serviciul Parcurilor Naționale, instituția care coordonează proiectul în numele administrației, a recunoscut în instanță că firma de construcții contractată efectuase marcaje pe teren fără autorizație. Reprezentanții instituției au precizat că lucrările pregătitoare nu vor mai fi efectuate fără notificare prealabilă.

Monumentul ar putea afecta 42 de situri istorice din Washington

Un raport publicat în august de Serviciul Parcurilor Naționale arată că ridicarea arcului de triumf ar putea avea efecte negative asupra a până la 42 de obiective istorice, cele mai importante fiind identificate în cazul a șase situri situate în apropierea amplasamentului. Printre acestea se numără Cimitirul Național Arlington, zona Memorialului Lincoln și Arlington House, fosta reședință a generalului confederat Robert E. Lee, transformată ulterior în memorial.

Documentul avertizează că noua construcție ar modifica „continuitatea arhitecturală” a peisajului istoric al capitalei americane și ar schimba perspectivele asupra mai multor monumente.

Din cauza înălțimii sale, arcul ar urma să fie vizibil din numeroase zone ale Washingtonului, inclusiv de la Capitoliul Statelor Unite, de pe malul râului Potomac, din Georgetown și din apropierea Pentagonului.

De asemenea, Serviciul Parcurilor Naționale a analizat și posibilitatea amplasării monumentului în alte zone, dar a concluzionat că locația propusă, pe malurile Potomacului, trebuie păstrată. Potrivit evaluării instituției, proiectul este „intrinsec dependent de locație” și „nu poate fi înlocuit” prin alegerea unui alt amplasament.

Analiza a fost realizată în cadrul procedurii prevăzute de Secțiunea 106 a Legii naționale privind conservarea patrimoniului istoric, care presupune consultarea organizațiilor și specialiștilor implicați în protejarea obiectivelor istorice.

Luna trecută, administrația Trump a anunțat însă că va încheia această procedură de consultare, fără a mai încerca obținerea unui acord cu părțile implicate. Decizia a eliminat o etapă importantă din procesul administrativ de aprobare, însă opoziția organizațiilor de patrimoniu și a veteranilor continuă în instanță.