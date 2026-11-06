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Val de aer polar peste România. Temperaturile scad până la -10 grade

Elena Popescu
Val de aer polar peste România. Temperaturile scad până la -10 grade
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Deși abia am intrat în luna noiembrie, iarna începe să dea primele semne în România în acest sezon. Weekend-ul vine cu temperaturi extrem de scăzute pentru această perioadă a anului, meterorologii anunțând temperaturi ce vor ajunge și până la -10 grade Celsius.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile specifice acestei perioade, a declarat vineri dimineață Meda Andrei, meteorolog ANM, la Digi24.

”Nu este chiar așa de frig încă, dar urmează. Astăzi, la amiază, vor fi temperaturi mai ridicate decât ieri în multe regiuni din țară. Rămâne mai rece în zona Moldovei, unde vor fi între 5 și 10 grade în jumătatea nordică, dar în rest valori de temperatură cuprinse, în general, între 10 și 13 grade, cu 12-13 grade la București, astăzi, față de 7-8 cât au fost ieri”, a declarat Meda Andrei, la Digi24.

Maximele nu vor mai depăși 10 grade decât în sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei. În restul regiunilor, temperaturile vor fi mai scăzute, iar nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci.

”Minimele vor fi tot mai scăzute, vor predomina temperaturile negative în mare parte din țară și se vor situa cam între -8 și 0 grade, puțin mai ridicate pe litoral și în dealurile de vest, unde vor fi 2 grade. Dar de interes va fi partea de est a Transilvaniei, unde este posibil să coboare sub -10 grade, ceea ce înseamnă că izolat în acele regiuni unde se vor înregistra temperaturile acestea foarte scăzute să fie ger”, a mai spus meteorologul.

Va ninge la munte?

Și pentru că temperaturile scad destul de mult, ninsorile și-ar putea face apariția.

”Ninsori, poate doar fulguieli, cu totul și cu totul izolat prin zonele de munte, Carpații Orientali, de Curbură, dar la nivel de fulguieli. Iar în zonele joase să mai apară izolat o burniță, o ploaie slabă prin Moldova, Muntenia, Dobrogea”, a spus Meda Andrei.

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