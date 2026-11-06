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Ion Cristoiu: Una dintre principalele cauze ale eșecului înregistrat de Donald Trump – Asocierea cu Beniamin Netanyahu

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„Am mai spus că nu numai în România, dar și în alte țări dezvoltate, ca să mă refer la o sintagmă a lui Nicolae Ceaușescu, rezultatele alegerilor din Statele Unite ale Americii au fost abordate strict hormonal: patimă pro sau contra Donald Trump”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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„E păcat, e foarte grav, deoarece, atunci când are loc un eveniment istoric, cu puternice influențe asupra planetei, se impune o radiografie lucidă a cauzelor, pentru a vedea cum pot fi ele eliminate în perioada următoare. În cazul lui Donald Trump, există o cohortă de cauze fără nicio legătură cu politica sau de fond, de tip MAGA adică în chestiunea migrației, a anti-progresismului, a credințelor, nu politica sa de tip MAGA a dus la eșecul din aceste alegeri, ci o serie de opțiuni de politică internă și mai ales de politică externă catastrofale, inexplicabile, unele, prin caracterul lor aiuritor. S-a vorbit în politica externă de prețul plătit pentru declanșarea războiului din Iran, de fapt, nu atât pentru declanșarea cât pentru neducerea lui până la capăt.

Nici o pace rușinoasă, nici o victorie categorică. Războiul din Iran într-o fază de târâș-grăbiș, sigur, cu influențe asupra prețului la pompă, cel puțin în America. Acest război a fost declanșat la îndemnul lui Beniamin Netanyahu. În relația cu Israel, președinții americani l-au sprijinit, au garantat securitatea acestei țări într-o lume de arabi, dar, în momentul în care, la nivelul conducerii, s-au semnalat tendințe expansioniste, neconforme cu dreptul international, președinții au intervenit și au potolit această conducere. Nu e cazul lui Donald Trump. El a plătit și plătește o dependență de Beniamin Netanyahu. S-a vorbit de o dependență de putere, nu e adevărat, dependența care l-a costat, inexplicabilă, este aceasta de Beniamin Netanyahu. Premierul israelului este un politician de Dreapta, cu visuri privind Israelul mare, privind scoaterea Palestienilor din zonă, chiar distrugerea lor, și acestea sunt interesele, ale statului Israel, dar ele nu coincid cu cele ale Americii. În chestiunea Gaza, în care războiul declanșat de Israel a provocat peste 70.000 de morți, civili, a provocat protestele studenților din campusurile americane, Donald Trump a făcut ca mulți studenți să fie arestați, ca aceste corturi să fie distruse și evident că a trezit mania studenților și tineretului intelectual. E o cauză mai puțin comentată, dar această asociere cu Beniamin Netanyahu l-a costat și îl va costa”, a mai spus scriitorul.

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