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Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani. Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum

Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani. Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum
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De mulți ani, Monica Gabor și soțul ei, Mr. Pink, au fost sinonimi cu o viață de lux, trăită peste Ocean, dar situația s-a schimbat radical.

Imaginea vieții fără griji, construite în SUA, pare tot mai departe de realitatea trăită de cei doi, în prezent.

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Monica (39 de ani) ar fi renunțat la proiectele de business în care s-a implicat în ultimii ani și s-ar fi reorientat profesional.

De asemenea, afaceristul chinez Mr. Pink ar avea probleme cu justiția și se confruntă cu acuzații grave din partea unor investitori.

Monica Gabor a renunțat la afaceri și s-ar fi reorientat profesional

După divorțul de Irinel Columbeanu, omul de afaceri ajuns, între timp, și el la „sapă de lemn”, Monica Gabor și-a construit o viață fără griji în America, alături de chinezul Mr. Pink.

Fostul model și-a dezvoltat propriile afaceri, dar acestea nu au dat rezultatele așteptate.

Monica Gabor a lansat o aplicație de live streaming, care între timp a fost întreruptă, iar proiectul a fost vândut unor investitori din China.

Ulterior, fosta doamnă Columbeanu a încercat să intre în industria modei, printr-o linie vestimentară de lux care îi purta numele.

Nici colaborarea prin care a încercat să promoveze în România produsele Mr. Pink, ceaiurile energizante asociate afacerii partenerului său, nu ar fi avut succesul visat.

Irinel Columbeanu a declarat, pentru CANCAN.RO, că Monica nu ar mai deține în prezent afaceri, ci ar lucra ca profesoară de engleză.

În consecință, Monica Gabor s-ar fi reinventat departe de mediul de afaceri, având un job obișnuit.

Ce probleme are Mr. Pink în SUA: Evacuare din Beverly Hills și un proces pentru presupusă fraudă

Mr. Pink are probleme peste Ocean, după ce, în vara acestui an, compania Greencoin333 Inc., asociată proiectului GreenCoin, ar fi fost evacuată dintr-un spațiu comercial de pe Wilshire Boulevard din Beverly Hills, după un conflict cu proprietarul imobilului.

Potrivit CANCAN.RO, proprietarul ar fi reclamat neplata chiriei și nerespectarea obligațiilor contractuale.

Drept urmare, compania ar fi pierdut spațiul comercial, iar proprietarii clădirii ar fi schimbat încuietorile.

GreenCoin era promovat drept un proiect care îmbina criptomonedele, AI și fitnessul.

Prin intermediul conceptului „Burn to Earn”, utilizatorii ar fi trebuit să obțină monede digitale în funcție de activitatea fizică desfășurată.

Mr. Pink era prezentat drept CEO-ul și președintele acestui proiect, iar Monica Gabor și-a asociat imaginea cu acest business.

Dincolo de problemele cu GreenCoin, Mr. Pink s-au confruntat cu un nou litigiu, deschis în SUA la 10 septembrie 2026. Dosarul îl vizează pe Mr. Pink, fiind încadrat în categoria „Investment Fraud”.

Monica Gabor, afectată de problemele lui Mr. Pink

Deși și-a asociat imaginea cu unele din proiectele lui Mr. Pink, Monica Gabor nu figurează drept pârâtă în litigiile menționate și nu există indicii că ar fi fost implicată în presupusa fraudă reclamată de investitori.

Viața sa a luat însă o turnură neașteptată, comparativ cu luxul afișat pe vremea când era alături de ex-milionarul Irinel Columbeanu.

Monica a renunțat la propriile proiecte antreprenoriale și ar fi ales să lucreze ca profesoară de engleză, în timp ce Mr. Pink încearcă să-și rezolve problemele juridice.

Cum a sărăcit Irinel Columbeanu

Averea de 150 milioane de euro a lui Irinel Columbeanu (estimare 2007) s-a evaporat în câțiva ani și fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns să locuiască într-un azil.

Printre motivele care au stat la baza falimentului s-au numărat investiția eșuată în „columbeanit”, un tip de ciment, afacere care nu a funcționat din cauza deciziilor de business eronate, a costurilor mari de producție, a locației nefavorabile și a neîndeplinirii unor obligații de mediu, împrumuturi și ipoteci, pierderea proprietăților și problemele de sănătate (inclusiv mai multe accidente vasculare cerebrale).

Irinel Columbeanu și Monica Gabor, o relație marcată de controverse

Relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a reprezentat unul din cele mai „picante” subiecte din presa mondenă a anilor 2000.

Povestea lor a captat atenția publicului prin prisma diferenței de vârstă și de statut financiar.

Cei doi s-au cunoscut în 2006, pe când Monica urma un drum în modelling.

Ea s-a căsătorit cu Irinel Columbeanu în cadrul unei nunți luxoase pe malul lacului Snagov.

În 2007, cuplul a devenit părinte, Monica dând naștere fiicei lor, Irina Columbeanu.

În 2011, cei doi au divorțat, după doar câțiva ani de căsnicie, după ce relația s-a deteriorat.

Sursa foto: Instagram / monicagabor888

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