Prima pagină » Știri externe » Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni severe împotriva Rusiei: „Trebuie impuse chiar acum”

Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni severe împotriva Rusiei: „Trebuie impuse chiar acum”

Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni severe împotriva Rusiei: „Trebuie impuse chiar acum”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Volodimir Zelenski îi cere lui Donald Trump să impună imediat sancțiuni severe Rusiei, menite să limiteze producția de rachete balistice. Liderul ucrainean spune că nu înțelege de ce Washingtonul nu poate lua mai rapid asemenea decizii.

Liderul de la Kiev îi cere lui Trump să adopte „chiar acum” sancțiuni severe împotriva Moscovei, cu accent pe măsurile capabile să lovească industria care susține producția rusească de rachete balistice și alte sisteme de armament. Mesajul vine înaintea unei posibile întâlniri Zelenski-Trump, așteptată la sfârșitul lunii septembrie, potrivit France24.

KYIV, UKRAINE – JANUARY 03: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy speaks to the press during the press conference in Kyiv, Ukraine on an January 03, 2025. Danylo Antoniuk / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Apelul a fost lansat vineri, la Kiev, în timpul forumului Yalta European Strategy, unde președintele Ucrainei a insistat asupra necesității unei reacții rapide din partea Statelor Unite. Zelenski consideră că presiunea economică asupra Moscovei trebuie amplificată fără a mai aștepta rezultatele unor noi etape diplomatice.

„Trebuie impuse sancţiuni chiar acum. Aceste sancţiuni trebuie să fie severe. (…) Uneori nu înţeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a indicat și una dintre țintele principale pe care ar trebui să le urmărească noile măsuri: capacitatea Rusiei de a continua producția de rachete.

„Măsurile de limitare a producţiei de rachete balistice şi arme conexe trebuie luate fără întârziere. Este important ca administraţia americană să ia decizii ferme, decizii personale ale preşedintelui Trump”, a insistat Zelenski.

Zelenski vrea să se întâlnească cu Trump la New York

Presiunea publică exercitată de Zelenski vin după ultimele încercări ale Washingtonului de a reporni negocierile privind războiul din Ucraina.

Aflat joi în Canada, președintele ucrainean a anunțat că intenționează să se întâlnească cu Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie, la New York. Întâlnirea ar urma să aibă loc după vizitele efectuate la Moscova și Kiev de emisarii americani, în cadrul eforturilor administrației Trump de a relansa procesul diplomatic.

Handout Photo – Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (L) meets with US President Donald Trump (R) in Washington D.C., United States on August 19, 2025. Zelenskyy stated that Ukraine is ready for any format of negotiations, including a bilateral meeting with Russia at the leadership level. Photo by The Presidential Office of Ukraine via ABACAPRESS.COM

Demersurile pentru găsirea unei soluții negociate au rămas și de această dată fără niciun rezultat, după ce Kremlinul a anunțat că nu va renunța la pretențiile maximale în Ucraina.

Pe de altă parte, atât Rusia, cât și Ucraina au crescut amploarea loviturilor cu rază lungă de acțiune. Printre obiectivele afectate în această etapă a războiului se numără fabrici, rafinării, depozite, infrastructură energetică și portuară, precum și nave.

Pentru Ucraina, presiunea este deosebit de mare din cauza capacității Rusiei de a utiliza rachete și drone în atacuri repetate asupra teritoriului său. Loviturile rusești din ultimele luni au afectat numeroase companii ucrainene, inclusiv din industria metalurgică.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au perturbat puternic și exporturile agricole ale Ucrainei, o componentă esențială a economiei țării.

Kievul se teme de o nouă iarnă sub atacurile Rusiei

Una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei rămâne apărarea antiaeriană. Kievul nu dispune de suficiente sisteme pentru a intercepta toate rachetele și dronele lansate de Rusia, iar apropierea sezonului rece amplifică îngrijorările autorităților ucrainene.

Infrastructura energetică devine o miză critică odată cu scăderea temperaturilor.

Ucraina se teme că Moscova va încerca din nou să provoace pagube extinse rețelelor de producție și distribuție a energiei, punând o presiune suplimentară asupra populației și economiei în timpul iernii.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au provocat deja probleme majore în iarna precedentă, iar Kievul încearcă simultan să-și întărească apărarea antiaeriană și să determine aliații occidentali să crească presiunea economică asupra Rusiei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Putin și Erdoğan, de la parteneriat economic la rivalitate politică. Turcia joacă tare și împinge Moscova în afara sferelor sale de influență
10:00
Putin și Erdoğan, de la parteneriat economic la rivalitate politică. Turcia joacă tare și împinge Moscova în afara sferelor sale de influență
ULTIMA ORĂ Trump ajunge sâmbătă în Irlanda sub una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării. Sunt anunțate proteste
09:46
Trump ajunge sâmbătă în Irlanda sub una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării. Sunt anunțate proteste
FLASH NEWS Avertismentul lui Putin pentru Europa: „Trimiterea trupelor în Ucraina ar însemna război cu Rusia”
09:12
Avertismentul lui Putin pentru Europa: „Trimiterea trupelor în Ucraina ar însemna război cu Rusia”
CONTROVERSĂ Zelenski cere și mai mulți bani pentru Ucraina, crește scepticismul în Europa. Unde se termină cheltuielile din timpul războiului și unde începe ineficiența cronică în managementul guvernamental?
09:00
Zelenski cere și mai mulți bani pentru Ucraina, crește scepticismul în Europa. Unde se termină cheltuielile din timpul războiului și unde începe ineficiența cronică în managementul guvernamental?
NEWS ALERT Accident feroviar grav în Franța: un tren cu aproape 200 de pasageri, deraiat. Cel puțin 44 de răniți. A fost activat „planul roșu” de intervenții
08:06
Accident feroviar grav în Franța: un tren cu aproape 200 de pasageri, deraiat. Cel puțin 44 de răniți. A fost activat „planul roșu” de intervenții
FLASH NEWS CIA a declasificat 71 de documente despre Al-Qaida: spionajul SUA avertiza încă din 1998 asupra unui posibil atac cu avioane asupra orașelor americane
07:34
CIA a declasificat 71 de documente despre Al-Qaida: spionajul SUA avertiza încă din 1998 asupra unui posibil atac cu avioane asupra orașelor americane
Mediafax
CRIZA petrolului ia amploare! Evenimentele de ULTIMĂ ORĂ care afectează întreaga lume
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Adevarul
Calin Georgescu, avertizat înaintea unei întâniri cu susținătorii săi: „Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume”
Mediafax
Putin vrea TOATĂ Ucraina! Avertismentul dur lansat de Zelenski
Click
„Marș acasă, nu ești binevenit aici!” Țara în care românii sunt umiliți pe stradă și la muncă
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Energia întunecată ar fi în curs de evoluție, arată un studiu pe 3.000 de supernove
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania

Cele mai noi

Trimite acest link pe