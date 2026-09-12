Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni severe împotriva Rusiei: „Trebuie impuse chiar acum”

Volodimir Zelenski îi cere lui Donald Trump să impună imediat sancțiuni severe Rusiei, menite să limiteze producția de rachete balistice. Liderul ucrainean spune că nu înțelege de ce Washingtonul nu poate lua mai rapid asemenea decizii.

Liderul de la Kiev îi cere lui Trump să adopte „chiar acum” sancțiuni severe împotriva Moscovei, cu accent pe măsurile capabile să lovească industria care susține producția rusească de rachete balistice și alte sisteme de armament. Mesajul vine înaintea unei posibile întâlniri Zelenski-Trump, așteptată la sfârșitul lunii septembrie, potrivit France24.

Apelul a fost lansat vineri, la Kiev, în timpul forumului Yalta European Strategy, unde președintele Ucrainei a insistat asupra necesității unei reacții rapide din partea Statelor Unite. Zelenski consideră că presiunea economică asupra Moscovei trebuie amplificată fără a mai aștepta rezultatele unor noi etape diplomatice.

„Trebuie impuse sancţiuni chiar acum. Aceste sancţiuni trebuie să fie severe. (…) Uneori nu înţeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a indicat și una dintre țintele principale pe care ar trebui să le urmărească noile măsuri: capacitatea Rusiei de a continua producția de rachete.

„Măsurile de limitare a producţiei de rachete balistice şi arme conexe trebuie luate fără întârziere. Este important ca administraţia americană să ia decizii ferme, decizii personale ale preşedintelui Trump”, a insistat Zelenski.

Zelenski vrea să se întâlnească cu Trump la New York

Presiunea publică exercitată de Zelenski vin după ultimele încercări ale Washingtonului de a reporni negocierile privind războiul din Ucraina.

Aflat joi în Canada, președintele ucrainean a anunțat că intenționează să se întâlnească cu Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie, la New York. Întâlnirea ar urma să aibă loc după vizitele efectuate la Moscova și Kiev de emisarii americani, în cadrul eforturilor administrației Trump de a relansa procesul diplomatic.

Demersurile pentru găsirea unei soluții negociate au rămas și de această dată fără niciun rezultat, după ce Kremlinul a anunțat că nu va renunța la pretențiile maximale în Ucraina.

Pe de altă parte, atât Rusia, cât și Ucraina au crescut amploarea loviturilor cu rază lungă de acțiune. Printre obiectivele afectate în această etapă a războiului se numără fabrici, rafinării, depozite, infrastructură energetică și portuară, precum și nave.

Pentru Ucraina, presiunea este deosebit de mare din cauza capacității Rusiei de a utiliza rachete și drone în atacuri repetate asupra teritoriului său. Loviturile rusești din ultimele luni au afectat numeroase companii ucrainene, inclusiv din industria metalurgică.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au perturbat puternic și exporturile agricole ale Ucrainei, o componentă esențială a economiei țării.

Kievul se teme de o nouă iarnă sub atacurile Rusiei

Una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei rămâne apărarea antiaeriană. Kievul nu dispune de suficiente sisteme pentru a intercepta toate rachetele și dronele lansate de Rusia, iar apropierea sezonului rece amplifică îngrijorările autorităților ucrainene.

Infrastructura energetică devine o miză critică odată cu scăderea temperaturilor.

Ucraina se teme că Moscova va încerca din nou să provoace pagube extinse rețelelor de producție și distribuție a energiei, punând o presiune suplimentară asupra populației și economiei în timpul iernii.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au provocat deja probleme majore în iarna precedentă, iar Kievul încearcă simultan să-și întărească apărarea antiaeriană și să determine aliații occidentali să crească presiunea economică asupra Rusiei.