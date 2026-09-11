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Taxele care trebuie să fie achitate până la 30 septembrie. Proprietarii care riscă penalități

Taxele care trebuie să fie achitate până la 30 septembrie. Proprietarii care riscă penalități
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Taxele pe care cetățenii trebuie să le plătească luna aceasta. Românii care își plătesc impozitele locale în două tranșe mai au timp până pe 30 septembrie să achite a doua rată pentru clădiri, terenuri și mașini. Din data de 1 octombrie 2026 se aplică majorări de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere.

Impozitele pe clădiri, terenuri și mașini sunt administrate de primării, nu de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Codul fiscal prevede plata anuală în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Termenul de 30 septembrie se aplică în cazul contribuabililor care aleg plata în două rate, așa cum arată Codul Fiscal.

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Taxele care trebuie să fie achitate până la 30 septembrie. Proprietarii care riscă penalități

Taxele care trebuie să fie achitate până la 30 septembrie. Proprietarii care riscă penalități. Foto: Shutterstock

Taxele care trebuie să fie achitate până la 30 septembrie

În acest sens, persoanele care au plătit prima tranșă până la 31 martie 2026 trebuie să achite restul impozitului până la 30 septembrie 2026. Există o excepție pentru impozitele anuale de cel mult 50 de lei. Acestea se plătesc integral până la primul termen, adică data de 31 martie.

Pentru impozitul aferent anului 2026 contează cine deținea bunul respectiv la data de 31 decembrie 2025. Astfel, cel care vinde în 2026 o locuință, un teren sau o mașină rămâne obligat la plata impozitului pentru întregul an. Noul proprietar va datora impozitul începând cu 1 ianuarie 2027, iar vânzătorul trebuie să își achite obligațiile locale înainte de înstrăinare.

Pentru clădiri și terenuri, impozitul se plătește primăriei din localitatea unde se află proprietatea. În cazul mașinilor, plata se face la primăria de domiciliu, sediu sau punct de lucru. Cei care au proprietăți în mai multe localități pot avea taxe datorate către administrații diferite.

În 2026, plata taxelor locale are o miză mai mare după modificările aduse fiscalității prin Legea 239/2025 și OUG 78/2025. Termenele au rămas aceleași, dar au fost schimbate formulele de calcul și unele facilități fiscale. Pentru locuințe, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile. În 2026 au crescut valorile impozabile pe metru pătrat și au fost eliminate unele reduceri acordate în funcție de vechimea clădirii.

Impozitul pe teren se calculează în funcție de suprafață, rangul localității, zona fiscală și categoria de folosință. Valorile diferă pentru terenurile cu construcții, arabile, livezi, vii sau pășuni. Suma finală este stabilită de autoritatea locală. Prin urmare, impozitul diferă de la o localitate la alta.

Taxe pentru auto

În 2026, impozitul auto se calculează în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare. Mașinile mai vechi și mai poluante pot fi taxate mai mult decât cele cu norme Euro superioare. Pentru hibridele cu emisii de cel mult 50 de grame de emisie de carbon, primăriile pot acorda o reducere de până la 30%. De reținut faptul că reducerea nu se aplică automat și depinde de hotărârea autorității locale, scrie Ziare.com.

Pentru mașinile electrice, impozitul este de 40 de lei pe an, potrivit Codului fiscal. Suma finală trebuie verificată în decizia de impunere emisă de primărie. Consiliile locale stabilesc nivelurile și eventualele facilități fiscale. Bonificația de până la 10% se acordă doar pentru plata la termenul din 31 martie. În septembrie, aceasta nu mai poate fi obținută.

În cazul taxelor locale neachitate la termen se aplică majorări de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. De exemplu, o întârziere de o zi la o datorie de 500 de lei generează o majorare de 5 lei. Dacă plata este amânată până la 1 noiembrie, majorările ajung la 10 lei. În cazul în care datoria rămâne neachitată, primăria poate începe executarea silită, iar contribuabilul poate suporta și costurile procedurii.

Contribuabilii pot verifica taxele locale la primărie, online sau prin Ghișeul.ro, dacă administrația este înrolată în platformă. Plata se poate face online, la casierie sau prin transfer bancar.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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