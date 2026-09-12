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Accident feroviar grav în Franța: un tren cu aproape 200 de pasageri, deraiat. Cel puțin 44 de răniți. A fost activat „planul roșu” de intervenții

Accident feroviar grav în Franța: un tren cu aproape 200 de pasageri, deraiat. Cel puțin 44 de răniți. A fost activat
Tren deraiat în Franța - Foto: X/@InfosFrancaises
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Un tren regional cu aproape 200 de pasageri a deraiat vineri seară în Normandia, Franța. 44 de persoane au fost rănite, iar o tânără de 18 ani, aflată în stare gravă, a fost transportată cu elicopterul la spital.

Un grav accident feroviar s-a produs vineri seară în Normandia, unde un tren regional care transporta aproape 200 de pasageri a deraiat în apropierea localității Cléon. Cel puțin 44 de persoane au fost rănite, potrivit celui mai recent bilanț comunicat de autoritățile franceze, potrivit SkyNews.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:45, pe ruta feroviară dintre Rouen și Caen, una dintre legăturile regionale importante din Normandia.

Trenul TER a deraiat între Tourville și Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localității Cléon, din departamentul Seine-Maritime.

Tren deraiat în Franța - Foto: X/@InfosFrancaises

Tren deraiat în Franța – Foto: X/@InfosFrancaises

Primele informații indicau un număr important de persoane care aveau nevoie de îngrijiri medicale, iar amploarea intervenției a determinat autoritățile să mobilizeze rapid echipe suplimentare de salvare.

Bilanțul comunicat ulterior a ajuns la 44 de persoane rănite.

Cea mai gravă situație este cea a unei tinere în vârstă de 18 ani. Victima, aflată în stare de „urgență absolută”, a fost preluată de un elicopter și transportată la Rouen pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Ceilalți 142 de pasageri au fost evacuați”, a declarat Marie-Valérie Albert, procuror adjunct la Tribunalul Judiciar din Rouen.

140 de pompieri mobilizați după deraierea trenului

Operațiunea de salvare a mobilizat efective impresionante.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că 140 de pompieri au fost trimiși la locul accidentului pentru intervenție și pentru evacuarea pasagerilor.

Sursa video – X/@FocusMedia_Fr

Autoritățile au declanșat planul ORSEC pentru numeroase victime, mecanism utilizat în Franța atunci când amploarea unei situații de urgență necesită coordonarea unui număr mare de echipe și resurse, echivalentul Planului Roșu de intervenții din România.

Salvatorii au intervenit pentru scoaterea călătorilor din tren, evaluarea stării acestora și transportarea persoanelor care necesitau îngrijiri către unitățile medicale.

În paralel, autoritățile judiciare au început cercetările pentru a determina ce a provocat deraiarea.

Trenul ar fi lovit un obiect

Potrivit unei surse din cadrul poliției citate de AFP, trenul ar fi lovit un obiect neidentificat înainte de producerea deraierii. Rămâne însă de stabilit despre ce obiect era vorba, cum a ajuns pe calea ferată și dacă acesta a provocat efectiv accidentul.

O anchetă a fost deschisă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care trenul TER Rouen-Caen a deraiat.

Anchetatorii au verificat inclusiv situația mecanicului. Testele pentru depistarea consumului de alcool și stupefiante au avut rezultate negative, potrivit informațiilor comunicate de procurorul adjunct Marie-Valérie Albert.

Comentarii 1

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