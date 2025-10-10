Prima pagină » Economic » Scumpire cu bun-simț: Un producător japonez de înghețată își cere scuze pentru majorarea prețului cu 9 cenți

Scumpire cu bun-simț: Un producător japonez de înghețată își cere scuze pentru majorarea prețului cu 9 cenți

10 oct. 2025, 14:18, Economic
Scumpire cu bun-simț: Un producător japonez de înghețată își cere scuze pentru majorarea prețului cu 9 cenți

Directorii unei companii japoneze de înghețată au apărut într-o reclamă la televiziunea națională pentru a-și cere scuze. De ce?  Pentru creșterea prețului unei înghețate populare cu 9 cenți.

Akagi Nyugyo, un brand popular printre milioane de oameni, a crescut vineri prețul înghețatelor sale GariGarikun pentru prima dată în 25 de ani. Asta, în condițiile în care Japonia s-a confruntat ani la rând cu deflația și scăderea prețurilor.

Cum a gestionat Akagi Nyugyo creșterea prețului

Temându-se de reacții negative, firma a luat măsura preventivă de a-și cere scuze într-o reclamă de 60 de secunde difuzată pe canalele de televiziune naționale. Reclama a fost vizionată de peste 900.000 de ori pe YouTube.

Clipul începe cu un prim-plan al directorilor Akagi Nyugyo care privesc fix în cameră, cu brațele încrucișate, în timp ce stau în fața sediului companiei, la aproximativ 75 de kilometri nord-vest de Tokyo.

Camera se îndepărtează pentru a arăta aproximativ 100 de angajați cu priviri îngrijorate, aliniați în formație. În fundal se aude muzica unui cântăreț popular de folk, care deplânge creșterea prețurilor.

Urmează o plecăciune în grup – un gest obișnuit de căință în Japonia – și pe ecran apare textul: „Am rezistat 25 de ani, dar…”, urmat de „60-70”.

Aceasta din urmă este o referire la creșterea prețului batoanelor GariGarikun de la 60 de yeni la 70 de yeni. Compania a declarat că această mărire de preț se datorează creșterii costurilor.

