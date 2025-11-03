Prima pagină » Știri politice » Bolojan a semnat un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România

03 nov. 2025, 10:37, Știri politice
UPDATE:  Bolojan a semnat contractul de cooperare cu Rheinmetall. La conferința de presă, șeful companiei germane a clarificat faptul că este vorba despre o fabrică de pulbere, în care sunt investiți aproape o jumătate de miliard de euro.

Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume. Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume și cu precădere în Europa. Construim capacități cam de 60.000 de încărcături. Vom produce 200.000 de tone de pulberi pentru nevoile locale. În total, Rheinmetall va investi 400 de milioane de euro”, a declarat Armin Papparger, CEO Rheinmetall.

Bolojan spune că acest contract a fost renegociat, și astfel, compania va beneficia de aprovizionare locală, lucu care ajută și economia României.

Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial. Viitoarea fabrică de pulbere de la Victoria înseamnă 700 de locuri de muncă noi. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească. (…) După mulți ani în care industria noastră de apărare a fost puțin solicitată, România intră într-o nouă etapă, pe fondul situației de securitate din estul Europei”, declară Bolojan.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papparger, CEO-ul gigantului industriei de apărare, Rheinmetall. Motiv pentru care nu se prezintă în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane. Scopul principal al întâlnirii dintre cei doi este semnarea unui contract de cooperare pentru industria de apărare. Alături de premier, va fi și ministrul Economiei, Radu Miruță, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. 

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat semnarea contractului încă de vineri:

Eu vă spun că luni, împreună cu premierul, vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru ceea ce urmează să se întâmple în dezmorţirea zonei de de industrie de apărare”, a declarat ministrul Economiei.

  • Rheinmetall a cumpărat Automecanica Mediaş, iar recent a anunţat că va produce în România transportoare blindate Lynx.
  • Proiectul beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro de la Comisia Europeană.
  • Contractul de colaborare înseamnă că România, pe lângă că va produce armament Rheinmetall, își va consolida industria de apărare cu arme germane.
  • Anterior, în mandatul fostului ministru Angel Tîlvăr, a discutat despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între gigantul german şi Romarm.

Colaborarea cu Rheinmetall a fost discutată încă din mandatul lui Angel Tîlvăr

Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat în februarie 2025 că a discutat cu șeful companiei Rheinmetall despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între gigantul german şi Romarm.

Tîlvăr a adăugat că acest proiect beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro, care este acordată de Comisia Europeană.

Ministerul Apărării a subliniat că transferul de înaltă tehnologie şi integrarea unei părţi cât mai mari a producţiei echipamentelor contractate în capacităţi industriale de pe teritoriul naţional contribuie în mod esenţial la întărirea securităţii şi rezilienţei României, în actualul context geopolitic din regiune.

„Am discutat şi despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între Romarm şi Rheinmetall, proiect care beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro acordată de Comisia Europeană, prin programul ASAP. România are astfel şansa de a deveni un actor important în asigurarea aprovizionării cu muniţie la nivel european”, a declarat fostul ministru al Apărării Angel Tîlvăr.

Rheinmetall face investiții majore în România

Armin Papperger, CEO Rheinmetall

Gigantul Rheinmetall a achiziționat recent Automecanica Mediaș și a anunțat că va produce în România transportoare blindate Lynx. Grupul german deține o participație de 72,5% din compania românească.

Rheinmetall și-a extins semnificativ capacitățile de producție. Se întâmplă în contextul creșterii cheltuielilor militare în Europa, ca urmare a războiului din Ucraina și a presiunilor făcute de guvernul german pentru modernizarea industriei de apărare.

