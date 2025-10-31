Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă

Ministerul Apărării din Germania a anunțat că va cheltui 900 de milioane de euro pentru fabricarea de drone militare, fără a le testa în condiții de luptă.
Ministerul Apărării din Germania, condus de Boris Pistorius, încheie contracte aproape pe nevăzute. Guvernul a planificat achiziționarea a până la 12.000 de drone kamikaze de atac în valoare de 900 de milioane de euro, informează Financial Times.
Banii vor fi împărțiți între trei companii germane: Helsing, Stark și Rheinmetall, fiecare urmând să primească aproximativ 300 de milioane. Formal, acest lucru este justificat prin „menținerea concurenței”, dar, după cum a aflat Blid, nu toate companiile au trecut testele.
La sfârșitul lunii octombrie a avut loc un test închis de drone pe poligonul din Münster. Dintre cei trei furnizori, și-au prezentat aparaturile militare doar companiile Helsing și Stark.
Dronele Helsing au efectuat 17 zboruri reușite. O dronă fabricată de Stark și-a ratat ținta de două ori. O altă dronă a deviat cu 150 de metri, iar alta s-a prăbușit în pădure. Compania a cerut mai mult timp pentru a-și îmbunătăți drona.
Reprezentanții Rheinmetall nici măcar nu s-au prezentat la teste, scrie Bild. În ciuda acestui fapt, toate cele trei companii au primit aproape imediat aprobarea Ministerului Apărării pentru contracte de milioane, deși parlamentul nu a dat încă acordul final.
„Este mai mult decât surprinzător că Rheinmetall a primit contractul. Are Rheinmetall drone gata de utilizare? De ce alte firme trec testele, iar aceasta nu?”, a declarat o sursă din industria apărării pentru BILD.
Ministerul Apărării a refuzat să dezvăluie detalii, invocând „considerații de securitate”. Serviciul de presă al ministerului a menționat doar că toți producătorii trec prin aceeași certificare, inclusiv pentru verificarea capacității de luptă.
