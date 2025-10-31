Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă

Ministerul Apărării din Germania a anunțat că va cheltui 900 de milioane de euro pentru fabricarea de drone militare, fără a le testa în condiții de luptă.

Ministerul Apărării din Germania, condus de Boris Pistorius, încheie contracte aproape pe nevăzute. Guvernul a planificat achiziționarea a până la 12.000 de drone kamikaze de atac în valoare de 900 de milioane de euro, informează Financial Times.

Dronele nu au fost testate suficient timp

Banii vor fi împărțiți între trei companii germane: Helsing, Stark și Rheinmetall, fiecare urmând să primească aproximativ 300 de milioane. Formal, acest lucru este justificat prin „menținerea concurenței”, dar, după cum a aflat Blid, nu toate companiile au trecut testele.

La sfârșitul lunii octombrie a avut loc un test închis de drone pe poligonul din Münster. Dintre cei trei furnizori, și-au prezentat aparaturile militare doar companiile Helsing și Stark.

Dronele Helsing au efectuat 17 zboruri reușite. O dronă fabricată de Stark și-a ratat ținta de două ori. O altă dronă a deviat cu 150 de metri, iar alta s-a prăbușit în pădure. Compania a cerut mai mult timp pentru a-și îmbunătăți drona.

Guvernul german cumpără drone netestate de la Rheinmetall

Reprezentanții Rheinmetall nici măcar nu s-au prezentat la teste, scrie Bild. În ciuda acestui fapt, toate cele trei companii au primit aproape imediat aprobarea Ministerului Apărării pentru contracte de milioane, deși parlamentul nu a dat încă acordul final.

„Este mai mult decât surprinzător că Rheinmetall a primit contractul. Are Rheinmetall drone gata de utilizare? De ce alte firme trec testele, iar aceasta nu?”, a declarat o sursă din industria apărării pentru BILD.

Ministerul Apărării a refuzat să dezvăluie detalii, invocând „considerații de securitate”. Serviciul de presă al ministerului a menționat doar că toți producătorii trec prin aceeași certificare, inclusiv pentru verificarea capacității de luptă.

