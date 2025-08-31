Prima pagină » EXCLUSIV » Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești

Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești

31 aug. 2025, 18:00, EXCLUSIV
Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești

Guvernul condus de Ilie Bolojan este decis să renunțe la impozitul de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri de peste 50 milioane de euro. Nu este vorba doar de multinaționale, cum greșit se vehiculează în spatiul public, ci și de firmele cu capital românesc.

Impozitul ar urma să fie eliminat începând cu 2026, arată proiectul de lege aferent „Pachetului II” de măsuri fiscale.

În prima jumătate din 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat din acest impozit 2,06 miliarde lei, conform ZF, care citează un răspuns oficial al instituției.

„Din informaţiile existente în baza de date a ANAF, sumele colectate reprezentând impozitul minim pe cifra de afaceri plătit de contribuabilii care se încadrează conform legii, aferent primelor 6 luni ale anului 2024  a fost de 2,06 miliarde lei”, au transmis reprezentanţii ANAF.

Informațiile obținute de Gândul spun că suma total încasată până la final de an 2024 se apropie de 4 miliarde de lei.

Partidele din coaliția de guvernare se contrazic pe datele oficiale

În acest moment, nu există date oficiale privind sumele încasate din impozitul minim pe cifra de afaceri, dar partidele care compun coalitia de guvernare se contrazic pe datele oficiale.

Finanțele justifică eliminarea impozitului prin „stimularea investițiilor”, însă nu oferă detalii suplimentare și nu prezintă un studiu de impact.

  • Ce investiții vor fi atrase în urma măsurii?
  • Care este impactul bugetar?

„Cadoul” făcut de guvernul Ilie Bolojan companiilor mari nu vine la pachet și cu condiții de a realiza investiții.

În aceeași vreme, de la începutul guvernării, executivul condus de Ilie Bolojan a crescut o serie de taxe pentru populație, de la cota de TVA, la impozit pe proprietate, accize etc. Măsurile au venit în contextul în care chiar premierul Ilie Bolojan a declarat, în Bloomberg, cea mai importantă publicație internațională pentru investitori, că România este în pragul falimentului.

Cu toate acestea, prin „pachetul II”, guvernul Bolojan elimină impozitul minim pe afacerile companiilor mari, introdus de guvernul Ciolacu în 2023, cu efect din 2024.

Ce spune Ministerul de Finanțe

De altfel, Ministerul de Finanțe recunoaște că o parte din încasările suplimentare la bugetul statului vin din această măsură.

„Încasările din impozitul pe profit au însumat 35,98 mld lei, consemnând o creștere de 23,5% susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit, inclusiv impozitul minim pe cifra de afaceri de la agenții economici și impozitul pe profit de la bănci comerciale”, se arată în nota care însoțește execuția bugetului statului în 2024.

Încasările guvernului din impozitul pe profitul companiilor au crescut cu 6,8 miliarde lei în 2024. Din această creștere, circa 4 miliarde lei au venit numai din impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari.

Povestea impozitării multinaționalelor este veche. Guvernele din vremea lui Liviu Dragnea (2017-2019) au mai vorbit despre introducerea acestui impozit și inițiativa a apărut în mod recurent.

  • Ideea a plecat de la o realitate: în anumite domenii, companiile multinaționale au o marjă de profit mai mică decât companiile locale și, ca atare, plătesc mai puțin impozit la bugetul de stat.
  • Practica nu este ilegală, ci ține de ceea ce consultanții numesc „optimizare fiscală”, adică scăderea bazei de impozitare, astfel încât costul cu taxele și impozitele să fie cât mai mic.

Diferența dintre companiile multinaționale și cele din România este, însă, că grupurile internaționale au mai multe pârghii pentru a reduce din impozitul pe profit plătit în România, prin plăți către entități din alte țări, din același grup, cum ar fi cheltuielile de management.

Introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri nu a vizat doar companiile multinaționale

Introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, în 2024, nu a vizat însă numai companiile multinaționale, ci toate companiile din România care au o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro. Măsura, dacă ar fi fost introdusă doar pentru multinaționale, ar fi fost discriminatorie.

Cum se calculează impozitul: se stabilește impozitul pe profit al companiilor – de 16% – și se calculează impozitul minim pe cifra de afaceri de 1%, din care se scad anumite cheltuieli, cum ar fi cele cu investițiile.

Dacă impozitul pe profit plătit este mai mic decât impozitul pe cifra de afaceri, atunci se plătește acesta din urmă. Dacă impozitul de 16% este mai mare, compania plătește impozit pe profit.

Cine are cele mai mari afaceri din România

În Top 10 al celor mai mari companii din România, după cifra de afaceri, sunt numai companii multinaționale, dar unele au și acționariat românesc, cum este cazul OMV Petrom.

Cele 10 cumulează un business de 200 mliliarde lei, la o cifră de afaceri totală în economie de 3.000 miliarde lei.

Practic, 10 companii, care înseamnă 0,001% din totalul companiilor (700.000 de firme active), fac 7% din businessul din România (3.000 miliarde lei).

În acest moment, nu sunt date despre cât plătește fiecare companie în parte din impozitul pe cifra de afaceri.

Top 10 companii din România după cifra de afaceri

  1. OMV Petrom SA – 30 miliarde lei;
  2. Automobile Dacia – 28 miliarde lei;
  3. OMV Petrom Marketing – 25 miliarde lei;
  4. Lidl Discount – 24 miliarde lei;
  5. Kaufland România – 20 miliarde lei;
  6. Ford Otosan – 19 miliarde lei;
  7. Rompetrol Rafinare – 15 miliarde lei;
  8. Profi Rom Food – 14 miliarde lei;
  9. Rompetrol Downstream – 13 miliarde lei;
  10. Carrefour România – 13 miliarde lei.

Sursa – Ministerul Finanțelor

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Doru Pelivan, eduKiwi: „Ne-am dori, în următorii ani, să reușim să IMPACTĂM pozitiv 1.000.000 de români”
08:30
Doru Pelivan, eduKiwi: „Ne-am dori, în următorii ani, să reușim să IMPACTĂM pozitiv 1.000.000 de români”
EXCLUSIV Soluția Ministerului EDUCAȚIEI pentru ca profesorii să nu mai alerge între școli. Ordinul pe care îl așteaptă, anunțat de Daniel David, la Gândul
08:00
Soluția Ministerului EDUCAȚIEI pentru ca profesorii să nu mai alerge între școli. Ordinul pe care îl așteaptă, anunțat de Daniel David, la Gândul
EXCLUSIV Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, lacuri impracticabile, flora și fauna distruse. Scandalul Bâstroe, rădăcina unei crize ecologice? Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!”
07:00
Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, lacuri impracticabile, flora și fauna distruse. Scandalul Bâstroe, rădăcina unei crize ecologice? Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!”
EXCLUSIV Asocierea Dogus-Trace câștigă prima secțiune a M4, cu o ofertă cu 100 milioane € mai mică față de Gulermark
14:14, 30 Aug 2025
Asocierea Dogus-Trace câștigă prima secțiune a M4, cu o ofertă cu 100 milioane € mai mică față de Gulermark
DECLARAȚII EXCLUSIVE Summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. „OFENSIVĂ diplomatică a Rusiei, efectele le vom resimți într-un viitor apropiat”  
09:30, 30 Aug 2025
Summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. „OFENSIVĂ diplomatică a Rusiei, efectele le vom resimți într-un viitor apropiat”  
VIDEO EXCLUSIV Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”
08:30, 30 Aug 2025
Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”
Mediafax
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ: Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui. Imagini și detalii de la fața locului
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Socializarea ne-ar putea prelungi viața, indică un nou studiu
TEHNOLOGIE Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România
18:35
Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România
VIDEO Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!
17:36
Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!
ACTUALITATE SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale
17:32
SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale
ULTIMA ORĂ Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj. Au rezultat 11 persoane rănite
17:20
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj. Au rezultat 11 persoane rănite
UPDATE Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
17:05
Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”