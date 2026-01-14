Povestea clasică despre „plecatul într-un loc mai bun” pare că începe să se inverseze acum. Românii care au ales să lucreze în străinătate își doresc să se întoarcă acasă după ce s-au lovit de creșterea bruscă a costului vieții. Prețurile la chirie, alimente, energie, dar și sănătate continuă să crească în toate țările din Vest, în timp ce veniturile celor mai mulți dintre migranți rămân aceleași sau insuficiente pentru a duce „o viață mai bună”. Pe lângă costul ridicat al vieții, există un motiv solid pentru care românii vor să se întoarcă. Economia României a înregistrat o creștere serioasă cu salarii mai mari, șomaj scăzut și locuințe la prețuri mai accesibile.

Pe lângă costul vieții, avantaje și dezavantaje, un factor neoficial care îi determină pe români să se întoarcă din străinătate este discriminarea. Mulți români se plâng de faptul că se lovesc de discriminare, atât la locul de muncă, cât și atunci când vine vorba de serviciile sociale. În al doilea caz, mai multe persoane care beneficiază de ajutoare sociale primesc ulterior scrisori în care li se solicită restituirea fondurilor, doar că majorate. Pentru cei mai mulți, România a început să arate ca o alternativă reală, nu ca o întoarcere forțată, în timp ce pentru țările din Vest, plecarea oamenilor activi, care lucrează în servicii, logistică, construcții, îngrijire sau retail devine o presiune care poate fi resimțită inclusiv în lipsa de personal sau în costurile mai mari pe care angajatorii străini vor fi nevoiți să le suporte.

Mai mult, fenomenul întoarcerii românilor în țară a luat amploare în perioada iunie 2024 – iunie 2025, atunci când peste 37.000 de români au părăsit Marea Britanie, arată cele mai recente statistici. Românii, polonezii și bulgarii sunt naționalitățile care înregistrează cele mai mari plecări din Marea Britanie, urmate îndeaproape de italieni, spanioli, portughezi și francezi. În urma plecărilor masive, Marea Britanie și-a pierdut atractivitatea ca centru de muncă și viață așa cum era văzută în trecut de mai mulți europeni.

Chiriile, facturile la energie și coșul zilnic i-au șocat pe românii din diaspora

Unul dintre cele mai mari șocuri resimțite de românii care locuiesc în diaspora rămâne costul cu locuințele. În marile orașe europene, chiriile au ajuns la niveluri greu de suportat chiar și pentru angajații cu normă întreagă sau pentru cei care au un al doilea job. În 2026, chiria medie pentru un apartament cu două camere în Berlin variază între 1.200 de euro și 2.200 de euro pe lună, conform datelor publicate de investropa. Situația nu e mai roz nici pentru alte orașe europene mari. În Paris, de exemplu, chiria pentru un apartament trece de 1.800 de euro, iar în Amsterdam sau Londra, prețul chiriei trece de 2.900 de euro pe lună. În paralel, în România, costul cu locuințele este semnificativ mai mic. În orașe precum București, Cluj sau Brașov, chiria pentru un apartament cu 2 camere ajunge la maxim 500 de euro pe lună.

Pe lângă chirie, scumpirea alimentelor și a energiei în țările din Vest pun presiuni pe bugetele românilor. În ultimii ani, prețurile la alimentele de bază au crescut în țări precum Germania, Franța, Olanda sau Marea Britanie, iar facturile la energie au rămas cu costuri ridicate. România, deși resimte scumpirile, rămâne printre cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană când vine vorba de costul vieții. De asemenea, un alt capitol sensibil pentru români, care nu ține doar de costuri, este sănătatea. În Marea Britanie, de exemplu, problemele din Sistemul Național de Sănătate (NHS) sunt invocate frecvent de românii care se gândesc să plece. Listele de așteptare, deficitul de personal și accesul greoi la consultații sau investigații au devenit o problemă la fel de mare ca salariul pentru familii, mai ales pentru cele care au copii sau părinți în vârstă.

Salariile medii din România nu mai sunt la fel ca acum un deceniu

Când vine vorba de motivul principal pentru care românii au ales să plece din România, salariul, situația pare că s-a redresat. Potrivit raportului ECA International, „se preconizează, în general, că economiile est-europene le vor depăși încă o dată ca performanțe pe cele vest-europene, beneficiind de o creștere economică mai rapidă și de o productivitate mai mare”. În plus, conform datelor publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, salariul mediu net lunar ar urma să crească până la 5.555 lei, adică 1.100 de euro. De asemenea, pentru domeniile precum IT, inginerie, construcții, transport sau servicii specializate, veniturile pot ajunge până la 1.600 de euro lunar. Diferența există între veniturile din România și cele din diaspora, pentru că un român câștigă în medie între 1.800 și 2.200 de euro, dar diferența apare atunci când se trage linia finală. După plata chiriei, a facturilor și a coșului de cumpărături, românii din diaspora ajung să rămână la final de lună cu sume comparabile cu cele din România.

Cum arată situația din străinătate din perspectiva românilor

Unii dintre românii care au lucrat în străinătate și s-au întors în țară au declanșat o adevărată temă de discuție în mediul online. Pentru cei care își fac planuri să plece din România în căutarea unor salarii mai mari și a unui trai mai bun, decizia a devenit mai grea. Câteva dintre comentarii arată că situația din diaspora nu mai seamănă cu cea de acum 10-15 ani. Mai mult, românii care au locuit în străinătate susțin că un job plătit cu salariul mediu nu merită efortul unei plecări în afara României.

„Acum 10-15 ani, eu zic că ar fi meritat, dar astăzi nu cred că mai merită. În condițiile în care calitatea vieții în vest a scăzut foarte mult în general, nu doar pentru middle class, ci cam pentru toată lumea.”

