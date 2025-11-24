Prima pagină » Economic » Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”

24 nov. 2025, 13:33, Economic
Cunoscutul vlogger și antreprenor Andrei Șelaru (Selly) spune că proiectul privat de 50 de milioane de euro de pe litoralul românesc, între Costinești și Tuzla, ar putea fi gata în luna iulie a anului viitor, conform Ziarului Financiar. Stațiunea Nibiru este gândită ca o completare a festivalului Beach, Please!, un proiect cu succes răsunător, care a avut un impact economic de 60 de milioane de euro.  

Nibiru va fi o stațiune complet nouă, construită de la zero, între Costinești și Tuzla, pe o suprafață de 21 de hectare. Proiectul ar urma să fie finalizat în iulie 2026, iar Selly promite că stațiunea va concura cu alte destinații exotice din lume, precum Ibiza, Mykonos sau Saint Tropez. Deși Nibiru e asociată direct cu vloggerul român, acționar majoritar al proiectului nu este Selly, ci Global Records, firma care se află și în spatele festivalului Beach, Please!.

„Investiţia totală, teren plus construc­ţii, se ridică la 50 de milioane de euro. Investitor majoritar este Global Records Group, deţine peste 50% din acţiuni, ei au pus majoritatea banilor. Mai este o întreagă listă de investitori pe care o să îi dezvăluim în curând, atunci când se în­chi­de lista. Mai sunt nişte lucruri acolo în desfăşurare. Eu am undeva la 15% din acest proiect. Ca totul să fie gata până în iulie anul viitor, nu e o misiune uşoară. Aşa că astăzi ne gândim doar la asta, la cum oferim oamenilor cea mai bu­nă experienţă, o locaţie curată, îngriji­tă, multiple activităţi pe care să le facă”, a spus CEO-ul Nibiru.

Nibiru vrea să schimbe turismul românesc

Stațiunea este concepută ca o platformă de conținut digital viral, cu spații de filmare, studiouri pentru creatori, proiecte media și colaborări cu branduri internaționale, care ar putea să revitalizeze turismul din România. Selly promite că Nibiru va oferi infrastructura necesară pentru ca turismul să genereze venituri substanțiale, iar estimările specialiștilor spun că stațiunea va atrage peste 3 milioane de vizitatori pe sezon.

„Nibiru îşi propune să ofere o expe­rienţă superioară românilor care vor să meargă pe litoral. Noi ne-am dat seama acum că e o nevoie care nu e satisfăcută, după ora 18.00 nu au ce să facă pe litoral, nu au activităţi nocturne. În România, sezonul estival este de două luni, iar Nibiru îşi propune să fie o destinaţie de distracţie, o staţiune care să atragă zilnic zeci de mii de oameni timp de două luni cu concerte, artişti internaţionali, restaurante, activări, zonă sportivă şi astfel de activităţi”, adaugă Andrei Șelaru.

