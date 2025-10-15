În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad

Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni miercuri cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Moscova, în timpul primei vizite oficiale a lui Sharaa în Rusia, a anunțat Kremlinul.

Sharaa este de așteptat să-i ceară gazdei sale să-l predea pe fostul lider al Siriei, Bashar al-Assad, care s-a refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat de forțele rebele anul trecut. Informația vine de la un oficial guvernamental sirian care a cerut să rămână anonim, notează France 24.

Oficialul a spus că „Sharaa îi va cere președintelui rus să predea toate persoanele care au comis crime de război și se află în Rusia, în special pe Bashar al-Assad”

Marți, un oficial al Ministerului de Externe sirian a declarat că subiectele de pe ordinea de zi includ „probleme economice și politice și statutul bazelor militare rusești din Siria”.

Baza navală a Rusiei din Tartus și baza aeriană de la Hmeimim, ambele de pe coasta mediteraneană a Siriei, sunt singurele avanposturi militare oficiale ale Moscovei în afara fostei Uniuni Sovietice.

Moscova a folosit bazele pe scară largă în timpul intervenției sale în războiul civil sirian, de partea lui Assad în 2015, cu bombardamente aeriene puternice asupra zonelor controlate de rebeli.

Sharaa trebuia să participe la un summit ruso-arab care urma să aibă loc miercuri, dar Moscova l-a amânat, deoarece mulți lideri arabi care urmau să participe erau implicați în implementarea planului Statelor Unite de încetare a focului în Fâșia Gaza.

Noii conducători islamiști ai Siriei au căutat să stabilească relații pașnice cu Rusia, în ciuda fostei alianțe a acesteia din urmă cu Assad.

