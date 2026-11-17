Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberalul și omul de afaceri Viorel Cataramă analizează măsurile guvernării Bolojan și consecințele acestora după plecarea fostului premier. Moștenirea lui Bolojan, nota de plată a României. Top trei măsuri care au distrus economia. Incompetență sau plan diabolic? Ce a reparat și ce a stricat Ilie Bolojan în timpul guvernării? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Deciziile care au împărțit PNL-ul în două. E Bolojan mai mult al USR acum? Ce viitor politic are PNL și cine ar putea prelua conducerea partidului?

De ce promite și tot amână Nicușor Dan raportul despre anularea alegerilor? Au fost… rușii sau e o manevră internă?

Viitorul lui Călin Georgescu, decis în fața magistraților. Unde își va petrece timpul fostul candidat la prezidențiale în următoarea perioadă?