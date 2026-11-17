Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de CFR Marfă la alte patru companii, în încercarea de a recupera o parte din datoria uriașă a operatorului feroviar către stat, de 1,33 miliarde de lei.

Printre societățile vizate se numără Compania Națională de Investiții (CNI) și Severnav. Fiscul a scos deja la licitație aproape jumătate din acțiunile Rolling Stock Company, pentru peste 187 de milioane de lei, notează Profit.ro.

ANAF a recuperat circa 30 de milioane de lei din acțiuni de executare în contul datoriei CFR Marfă, prin popriri la terți (sume pentru bunuri închiriate de către CFR Marfă altor entitpăți), precum și din vânzarea de bunuri prin platforma online, printre care locomotive, vagoane și chiar autoturisme.

Fiscul vrea să recupereze datoria de 1,33 miliarde lei a CFR Marfă

”CFR Marfă reprezintă unul dintre activele majore pe care ANAF le are în prezent în procedură de executare, printr-un proces transparent, pe platforma de licitații online. Pe lângă pachetul de 187 milioane de lei, aproape 49% din acțiunile companiei Rolling Stock, pe care l-am scos deja la vânzare pe platformă, tot în contul datoriilor CFR Marfă ANAF ar urma să vândă și acțiuni la CNI, Severnav și alte companii, aflate în diferite etape de pregătire”, a declarat pentru Profit.ro secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu.

Fiscul vrea să recupereze astfel cât mai repede și mai mult posibil din datoria de 1,33 miliarde lei a CFR Marfă către stat, având în vedere că societatea și-a cerut falimentul.

Ce pachete de acțiuni pregătește acum ANAF pentru vânzare